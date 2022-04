Cristina Saavedra sufría el pasado martes otra trágica pérdida en su familia. Su hermana mayor moría en A Coruña a causa del cáncer que padecía, meses después de que se encadenasen los fallecimientos de su abuela y de su hermana pequeña, en este caso también por culpa de un tumor maligno.

Ha pasado una semana desde que la periodista hacía público en sus redes el fatal desenlace. Sólo siete días, del todo insuficientes para mitigar su dolor y el duelo de perder a su "Maestra". Y es que así ha aludido a su hermana mayor en una de las tres 'stories' que compartía, hace escasas horas, la presentadora de la segunda edición de los informativos de La Sexta en su perfil de Instagram, en las que da a entender, además, el enorme vacío que le ha dejado su muerte.

En una viñeta del dibujante 72 kilos, muy popular en Instagram, cuya leyenda aprovecha para mostrar las enseñanzas que su hermana mayor le dio en vida: "Cuando no estés quedará todo lo que me estás enseñando", tira a la que acompaña un texto de la periodista en el que da a entender que ha sido su gran referente: "Y ya no está, mi hermana mayor. Maestra".

Quizá la muestra más desgarradora de su estado de ánimo es una segunda publicación en la que comparte las acepciones que la RAE (Real Academia de la Lengua Española) le concede al término "Roto".

Y en medio de tanto dolor, la gallega ha querido poner en valor el cariño de los suyos en estos días tan difíciles. De hecho, compartía con sus seguidores unas fotos en las que se le veía con dos amigas celebrando el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo: Fue lo único bonito del mes de marzo: reencontrarme con -escribe el perfil de tres amigas- el 8m. Las fotos que hoy me pasa Pat son suyas", comentaba en estas imágenes.

Una publicación que ha recibido una reacción de la también periodista gallega, pero trabajadora de la competencia, como es la viguesa Carlota Corredera, quien le mandaba varios corazones violeta, acompañados de un "bonitiña".

Además de sus allegados y amigos, también ha estado junto a ella, su pareja, el periodista deportivo Manu Carreño, presentador del programa nocturno de la Cadena SER, El Larguero, de cuyos micrófonos se apartó por unos días la pasada semana, para acompañarle en estos duros momentos.

Una relación sin focos

La de los dos periodistas es una relación dilatada en el tiempo que siempre han querido mantener en su más estricta intimidad, y al margen de la imagen pública que tiene cada uno.

Tanto es así, que apenas hay fotos de la pareja, ni siquiera en las redes sociales de ella, donde sí comparte muchos momentos de su vida con amigos o sobre los proyectos de cooperación en Costa de Marfil, que la periodista dirige. Aunque hace algo más de tres años, subía la foto de un viaje que Cristina y Manu realizaban a la ciudad brasileña de Natal. En ella salían ambos, en un autobús, pero sin mostrar sus rostros en su totalidad.