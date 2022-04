Silvia Gambino, reconocida por el público por su papel en las matrimoniadas de José Luis Moreno emitidas en el programa 'Noche de Fiesta', ha fallecido a los 57 años a causa del cáncer que padecía.

Ha sido su ex marido el encargado de comunicar la triste noticia. El actor, director y productor Alberto Closas, ha lanzado un mensaje en Instagram donde ha querido mandarle su último adiós.

"Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quitó la sonrisa", escribe el actor en su perfil de Instagram. "Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao".

Rosita es uno de los personajes que Silvia Gambino interpretaba en 'Noche de fiesta', una mujer ingenua y estridente que triunfaba en la noche de los sábados en Televisión Española. También muy destacado fue su papel en 'Escenas de matrimonio' en Telecinco.

Su carrera estaba más encaminada hacía el teatro pero la actriz también ha aparecido en la gran pantalla en películas como 'Torrente 3: El protector'' o "La noche del ejecutor".