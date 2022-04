María Pombo, uno de las influencers más cotizadas del momento, está empezando a cambiar las redes por la televisión.

Primero fue su inesperadísima aparición en "Mask Singer", luego al plató de "El Hormiguero"; ahora es colaboradora en el programa "El desafío", y además, hace unas horas concedía una intima entrevista en 'Mi casa es la tuya' el programa de Bertín Osborne por el que ya se han dejado caer desde importantes políticos, hasta rostros más conocidos en las rede sociales como el de David Broncano.

Pero, ¿qué le ha contado María Pombo a Osborne en su programa de los domingos?

Diagnosticada de esclerosis múltiple

Una de las partes duras de la entrevista ha sido, sin lugar a dudas, la que hace referencia a su enfermedad. "Me diagnosticaron esclerosis múltiple -su madre también la padece-. Fue un shock, estuve 15 días desaparecida de las redes sociales".

María habla de miedo, de dudas y de lo duro que es enfrentarse a una enfermedad tremendamente inesperada: "Es la enfermedad de las mil caras, te puede dejar ciega del ojo, dejarte sin habla, inmóvil, yo tuve suerte de que me dio con hormigueos..."

"Cuando me lo dijeron lloré, pero, aunque odio decir esto, pensé que no es una enfermedad desconocida, sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida. No es una enfermedad que te fulmine en tres meses. Aunque es una faena, tengo un hijo, con mi madre no hemos ido de compras o a bailar, la ves apagándose y cada vez un poco peor", ha contado.

Lo peor, según ha dicho, es todo lo que le dicen día a día por las redes sociales: "Te dicen por qué estás de fiesta o qué haces en el gimnasio haciendo esas barbaridades o por qué tu casa tiene escaleras si no la vas a poder subir... La esclerosis no me define, es parte de mí pero no quiero que me defina. Hago mi vida normal hasta que no pueda hacerla y ojalá sea siempre... Pero inevitablemente piensas ¿será verdad?".

Rumores de crisis y críticas a su marido

Los seguidores de la madrileña se han dado cuenta de los pocos momentos que comparte en redes con su marido, Pablo Castellano, desde hace unos cuantos meses. Todas las alarmas se han disparado, y los rumores de crisis han llegado hasta sus oídos, aunque ella los descarta de un plumazo.

María explica que ha vendido su casa y que Pablo está con gestiones para poder mudarse pronto a un nuevo hogar, y que para nada están en crisis sino todo lo contrario, muy felices con su hijo, el pequeño Martín.

Eso sí, al marido de la Pombo no han parado de lloverle las críticas por un desafortunado comentario sobre la homosexualidad. Cristina Osborne -hija de Bertín y colaboradora del programa- fue la encarga de entrevistar a Pablo Castellano, y como no podía ser de otra manera, le preguntó por los inicios de su relación con María.

″¿Cómo es Pablo en el tema del amor? ¿Cómo empezó todo?”, preguntó Osborne. “Pues mira, yo me considero una persona rara, mis amigos llegaron a pensar que era gay. Sí, sí, todos, porque no he sido nada ligón”, respondió Castellano.

Este cometario ha encendido a las redes, que han soltado duras críticas contra el empresario:

Pablo Castellano: “Me considero una persona rara, mis amigos llegaron a pensar que era gay”



Ah bueno, q suerte entonces#MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/Q1B1xdmTjb — Diego Lamuño✘ (@lamudiego) April 2, 2022

Hablar de “se pensaban que era gay” como algo negativo… ¿año 2022 o 1936? #MiCasaMaríaPombo — Cotilla de pacotilla (@Cotilla12345) April 2, 2022

????????? Pablo Castellano: "Mis amigos siempre han pensado que era una persona rara, llegaron a pensar que era gay" ????????????? ok #MiCasaMariaPombo — Miriam 🦋 (@MiryNogal) April 2, 2022

Pablo Castellano, marido de María Pombo: “Me considero una persona rara, mis amigos llegaron a pensar que era gay”#MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/gmDwA38nSa — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) April 2, 2022

Lo cierto es que las redes siempre tienen en el punto de mira a la familia Pombo- Castellano, y no es raro que se vean envueltos en alguna polémica de vez en cuando, sobretodo en relación a su ideología política.