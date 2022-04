Desde hace 13 años la llegada del mes de abril está marcada en el calendario de muchos internautas pero sobre todo en el de Elena Furiase. En el año 2009 la actriz acudió como invitada a 'Password', un concurso conducido por Luján Argüelles en Cuatro y su participación marcó un antes y un después en la historia de la televisión.

Cada año el nombre de la hija de Lolita se hace viral gracias a su mítico "abril-cerral". Un momento que las redes sociales no han sido capaces de olvidar y que rescatan para dar la bienvenida al nuevo mes.

Una divertida situación que para la actriz ya ha dejado de serlo a pesar de que en su momento le hizo muchísima gracias. Cada año por estas fechas, sus redes sociales se llenan de mensajes en los que los internautas le envían su participación en 'Password' y este año, ha querido adelantarse, harta de recibir este contenido.

"Ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada", comienza diciendo en sus historias de Instagram.

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) 31 de marzo de 2022

"No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello", dice. "Sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas". "Os quiero. Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz", concluye Elena Furiase.