El Streamer gallego 'ElXokas' ha vuelto a dar que hablar. De hecho, se ha convertido en tendencia en la red social Twitter, donde se ha desencadenado todo el "problema" que lo ha colocado, de nuevo, en el foco del huracán.

Las redes descubrieron que el streamer contaba con una cuenta falsa en la que, haciéndose pasar por una mujer, se defendía si mismo de los ataques de sus haters. Todo se destapó cuando ElXokas' estaba haciendo uno de sus directos. En uno momento de la retransmisión, el Streamer compartió con sus seguidores la pantalla de su escritorio, donde se veía una cuenta de Twitter.

Pocas horas tardó el streamer en pronunciarse al respecto y lejos de tranquilizar el ambiente, su discurso dio todavía más que hablar. "Con el poder que yo tengo y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, hacerlo desde una cuenta pequeña... porque te podría aplastar con cada puto tuit." comenzó diciendo.

"Tengo la decencia de bajarme a tu nivel y aún así también lo criticas." "Sí, lo habéis pillado y es lo que hay" confesaba. Salidas de tono que se han unido a la actitud desagradable que el streamer ha estado teniendo en los últimos meses con sus seguidores.

Después de unos días apartado de las redes, ElXokas ha vuelto a Twitch para romper su silencio. Si bien es cierto que en su momento pidió perdón, ahora ha querido volver a sacar el tema y compartir sus reflexiones durante estos días de silencio.

El Xokas ha vuelto a twitch después de una semana de reflexión tras la pillada de sus cuentas secundarias en twitter que acosaban a sus críticos.

Ha vuelto pidiendo perdón, dándose cuenta de su problema y poniéndose en manos de un psicólogo para mejorar.

Le deseo lo mejor. pic.twitter.com/HG85MJYeei — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) 28 de marzo de 2022

"Menos mal que he salido de esta espiral de odio. Bueno, estoy saliendo. Para salir necesito ayuda psicológica y necesito streamear menos horas." "Me estaba volviendo loco y no me daba cuenta. Me ha tenido que pasar esto para darme cuenta. Vosotros ya sabíais que estaba obsesionado", ha añadido.

"Siento mucho no haber estado a la altura. Lo veo como una oportunidad de ser la mejor versión de mí mismo e intentar alentar a la gente de no tener ciertos comportamientos que yo estaba permitiendo en mi vida", ha contado esperanzado. "Creo que tengo varias actitudes negativas y espero no volver a caer nunca más en algo así y trataré de controlarlo de la manera que pueda" concluía.