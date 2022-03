¿Quién defiende y quién condena el sopapo de Will Smith a Chris Rock?

El tortazo que Will Smith propinó a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar por hacer un chiste de mal gusto sobre la calvicie de su mujer, Jada Pinkett, ha generando un intenso debate en las redes sociales, pero también ha dividido a Hollywood entre defensores y detractores de los dos protagonistas del incidente.

Mientras una mayoría considera que ambas estrellas obraron mal, algunos famosos rechazan la violenta reacción del ganador del Oscar al mejor actor por ‘El método Williams’ -incluida la Academia, que en un comunicado condenó “las acciones del señor Smith”-, hay otros que consideran hasta “heroico” que el intérprete saliera en defensa de su mujer.

Los defensores de Will Smith

Janet Hubert: “Estoy muy orgullosa. Sí, no hay mucho que uno pueda soportar… a veces tienes que devolver la cachetada. Celebra la victoria… nada más importa”, ha escrito en Instagram.

Tiffany Haddish: "Ver a un hombre negro defender a su esposa significa mucho para mí. Como mujer que ha estado desprotegida, que alguien dijera: 'Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca, déjala en paz"... Eso es lo que se supone que debe hacer tu esposo, ¿no? Protegerte. Tal vez al mundo no le guste cómo sucedió, pero para mí fue lo más hermoso que he visto en mi vida porque me hizo creer que todavía hay hombres que aman y se preocupan por sus mujeres, por sus esposas", sostiene.

Jaden Smith: "Así es como lo hacemos nosotros", ha tuiteado el hijo menor de Will Smith.

Pablo Motos: “El tema de hoy es la bofetada de Will Smith, no se habla de otra cosa en el planeta y de lo que diré yo. Parezco el representante de Will en la tierra. Esta mañana me he levantado y me han llamado de televisiones y radios para preguntarme si había hablado con él y si quería hacer declaraciones. También me han amenazado de muerte…”, comenzó diciendo la noche del lunes. Y añadió: “Es que da un mal rollo tremendo y además es un tema muy delicado. Yo entiendo que soy amigo de Will Smith y que cualquier cosa que diga ya de entrada es sospechosa. A ver, si tú ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles. Desconocemos si entre él y Chris Rock ya había tensiones anteriores, que parece que sí”.

Soraya Arnelas: "Todos sabemos que el puñetazo que Will Smith dio anoche al presentador en la gala de los Oscar no estuvo bien, pero a quién cojones le importa quedar bien cuando se ríen de la enfermedad de tu mujer delante del mundo entero”.Hugo Silva: "Las bromas tienen un límite".

Los detractores

Mia Farrow: "Solo era una broma. Bromas es lo que hace Chris Rock. Siempre son tensas. Esta es suave para él. Y amo a la teniente O'Neill".

Mark Hamill: "Los cómicos de pie son muy hábiles para manejar a los que interrumpen. Agresión física violenta... no tanto".

Judd Apatow: "Will podría haberlo matado. Eso es pura ira y violencia fuera de control”.

Alec Baldwin: "No estoy demasiado informado de si los productores han defendido a Chris, pero te amo, @chrisrock”.Cary Elwes: "Los 'recipientes de amor' que he conocido o admirado nunca actuaron de forma violenta contra otro ser humano".

Kathy Griffin: “No está bien subir a un escenario para agredir a un cómico” y se ha preguntado “quién querrá ahora ser el próximo Will Smith en los teatros y clubs de comedia”.

David Rubin: "Qué pena que el Oscar a Will Smith no haya sido el de mejor Actor DE REPARTO".