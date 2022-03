El Streamer gallego 'ElXokas' ha vuelto a dar que hablar. De hecho, se ha convertido en tendencia en la red social Twitter, donde se ha desencadenado todo el "problema" que lo ha colocado, de nuevo, en el foco del huracán.

Las redes descubrieron que el streamer contaba con una cuenta falsa en la que, haciéndose pasar por una mujer, se defendía si mismo de los ataques de sus haters. Todo se destapó cuando ElXokas' estaba haciendo uno de sus directos. En uno momento de la retransmisión, el Streamer compartió con sus seguidores la pantalla de su escritorio, donde se veía una cuenta de Twitter.

Elxokas tiene una cuenta secundaria para insultar a los que le critican NO pic.twitter.com/b86m1PHmy8 — Adrià (@Admave13) 19 de marzo de 2022

La sorpresa se la llevaron sus seguidores al ver que esa cuenta de Twitter no es la que él utiliza de forma habitual, sino una cuenta con el nombre de usuario "@CathyVip".

Pocas horas tardó el streamer en pronunciarse al respecto y lejos de tranquilizar el ambiente, su discurso dio todavía más que hablar. "Con el poder que yo tengo y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, hacerlo desde una cuenta pequeña... porque te podría aplastar con cada puto tuit." comenzó diciendo. "Tengo la decencia de bajarme a tu nivel y aún así también lo criticas." "Sí, lo habéis pillado y es lo que hay" confesaba.

Gracias por no usar tu poder para aplastarnos. Y por las risas. pic.twitter.com/6cuo0OR7MX — Raquel (@RaqeulCarbalall) 20 de marzo de 2022

Después, sin embargo, el streamer gallego se disculpó: "No es necesario que me defendáis más en Twitter, la he cagado. Lo siento muchísimo, seguiré siendo crítico, pero no de esa manera".

Su comportamiento ha generado un montón de reacciones pero la que más ha llamado la atención ha sido la de su amigo y compañero Ibai Llanos. El streamer ha querido pronunciarse al respecto de la situación con un discurso que ha sido muy aplaudido en redes.

"No acababa de comprender qué estaba pasando, por qué El Xokas estaba haciendo eso, por qué se desahogaba en una cuenta secundaria insultando a la gente. Me parecía todo de absoluta locura, no lo comprendía”, ha reconocido.

"Lo he estado hablando con él y creo que necesita ayuda de verdad, porque no es normal lo que ha estado haciendo. Para mí no es justificable y es un error grave", ha afirmado.

Ibai hablando de Xokas diciendo que necesita terapia.



Eres un grande Ibai por no defender las cagadas de tus amigos 👏🏽👏🏽. pic.twitter.com/KxkwBlJU8M — Ty̆̈ler 🏳️‍⚧️🖤 (@Tyl3rPrins) 20 de marzo de 2022

"Creo que muchas veces la gente se equivoca porque creemos que la amistad es cuando una persona es leal y fiel a otra persona constantemente", ha continuado Ibai. "Eso es muy importante en la amistad. La fidelidad y ser una persona leal es muy importante. Pero lo que también es de muy buen amigo, en mi opinión, es ser sincero con un amigo tuyo. Si tú justificas absolutamente todo lo que hace un amigo tuyo por ser un amigo tuyo estás siendo un amigo de mierda", ha sentenciado.

"Yo soy una persona que comete muchos errores y que ha cometido muchos errores a lo largo de su vida, muchas veces, en general, me he equivocado miles de veces. Yo he necesitado un proceso de maduración, un proceso de vivir las cosas, un proceso de irme a vivir solo fuera de mi casa, de muchas cosas. A mí me gusta que un amigo mío me diga cuándo me estoy equivocando, porque sino no es un amigo mío", ha asegurado.