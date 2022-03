Victoria Federica se ha convertido en la mujer del momento. La nieta del rey emérito se está labrando una carrera como influencer y en los últimos meses ha sido uno de los rostros más demandados en los grandes eventos. Se le ha podido ver en las semanas de la moda de Paris y Madrid y ha asistido a algunos de los photocalls más exclusivos.

Esta semana hasta ha protagonizado la portada de la revista 'Elle Spain' dónde ha concedido su primera entrevista en la que ha hablado de su carrera como influencers, sus gustos y hasta de su abuelo, el Rey Juan Carlos I.

La hija de la infanta Cristina ha conseguido desvincularse de la familia Real y está haciendo carrera en el mundo de la moda. Aunque ella misma ha asegurado que su objetivo no es convertirse en influencer y que no es un trabajo con el que se identifique, su perfil de Instagram y sus últimos trabajos no dicen lo mismo. Victoria Federica acumula más de 130.000 seguidores y su estilo y sus looks no dejan a nadie indiferente.

A raíz de este protagonismo, han sido muchos los medios que están llevando a Victoria Federica a la primera plana. El programa de La Sexta, 'Zapeando' ha sido uno de ellos y con su particular humor, han sacado a la luz el dinero que se está embolsando la sobrina de Felipe VI por cada una de sus apariciones en photocalls.

Según Lorena Castells, Victoria cobraría unos 3.000 euros por photocall y, según la revista 'Vanitatis', en lo que va de mes lleva ya 9. Esto supondría que en poco más de 15 días, la nieta del emérito habría recibido unos 27.000 euros. Unas cifras que han dejado sin palabras a los colaboradores del programa.

"No puede ser" afirmó Cristina Pedroche. "Estamos hablando de la sandía millonaria de la influencia. Qué me estás contando. Victoria, no puedes cobrar eso ni por respirar. Vete cobrando 6.000 euros por darte una vuelta en El Retiro y que te lo pague el alcalde", sentenció el estilista Josie.