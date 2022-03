Ana Obregón está de celebración. La actriz cumple 67 años en uno de los peores momentos de su vida. Hace casi dos años que perdió "al amor de su vida". El 13 de mayo de 2020 fallecía su hijo Aless Lequio después de una dura y larga lucha contra el cáncer.

La vida de la actriz se apagó en ese momento y desde ese día las celebraciones han dejado de tener sentido para ella. Después de casi un año de encierro, la bióloga ha vuelto a recuperar la ilusión por el trabajo y este año la hemos podido ver en algún participación televisiva. De hecho, concedió su entrevista más dura y personal tras la muerte de su hijo. Ana Obregón se sentó a charlar con Bertín Osborne en el el programa 'Mi casa es la tuya' donde dio una auténtica lección de vida.

Hoy celebra un año más de vida pero los festejos van a ser pocos. Según ha publicado el periódico 'El Español', la representante y gran amiga de la actriz, Susana Uribarri ha confirmado que Ana Obregón no quiere celebrar nada. "Ana desde que ocurrió lo que ocurrió no celebra nada. Ni navidades, ni cumpleaños, ni Semana Santa, ni fiestas. Nada de nada. Gracias a Dios, está trabajando en una promoción de tele y ya está. No celebrará nada".

Será un día más en la vida de la actriz en el que lo único que se espera es que vaya a visitar a su padre de 96 años. Algo que, según publica el mencionado medio, es algo que hace todos los días. Antonio García Fernández no se encuentra muy bien de salud y la actriz no quiere perder la oportunidad de pasar tiempo con él.

Sus amigos y allegados no pierden la esperanza de poder festejar este día con la actriz en algún momento pero por ahora no. Ana Obregón se dedicará al trabajo y a su padre y sobre todo, a recordar a su hijo. Algo que también hace a diario. Su cuenta personal de Instagram se ha convertido en una ventana al mundo donde comparte su dolor por la ausencia de Aless.

Los recuerdos de días más felices están siempre presentes y así los comparte con sus seguidores. En su cuenta no sólo publica fotografías inéditas de su álbum familiar, también reflexiones y palabras cargadas de tristeza dirigidas a su hijo.

La ilusión que ahora copa la vida de Ana Obregón son sus proyectos profesionales. La actriz se encuentra inmersa en la grabación de un programa de televisión y según se ha sabido recientemente, también se convertirá en la protagonista de un biopic sobre su vida en el que ella misma se interpretará en la actualidad. Y así se espera que pase este día especial, con lo único que ahora mismo le infunde fuerzas para seguir adelante.