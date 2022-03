Ibai llanos, uno de los streamers más famosos del país, ha desvelado en un directo de Twitch un problema de salud que pocas personas conocían: padece una ceguera de un 70% en su ojo izquierdo. Tras un torneo de “Call of Duty” se vio obligado a dar explicaciones después de que le recriminasen desde su chat no ver algunos detalles del juego.

“Yo no veía nada de un ojo. Entonces, claro, yo decía, bueno, lo típico, esto es por culpa de la pantalla, que muchos lo habréis pensado, yo estoy ciego, necesito gafas...”. Pero tras acudir al oculista, fue cuando descubrió que el motivo de esta pérdida de visión se debía a “una infección de herpes” que tuvo de niño.

“Si tú pasas el herpes puede que tengas algún efecto secundario y, al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo”, explicó.