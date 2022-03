Jennifer Lara, la que fuera tronista del programa de citas 'Mujeres y hombres y viceversa', ha acudido al programa de 'Viva la vida' en un intento desesperado por recuperar la custodia de su hija. La ex tronista se ha vuelto a reencontrar con Emma García para narrar públicamente el calvario que está sufriendo desde que se separó del padre de la pequeña.

En el año 2019, Jennifer se quedó embarazada, poco después nació su hija y, a los tres meses de nacer, el padre las abandonó. Ella, que lo había dejado todo por él, se vio de repente en la calle junto a su hija. firmó el convenio regulador de visitas de la custodia, un documento que no leyó bien ni entendió a la perfección fiándose de su ex, y ese fue su mayor error: "No pensaba que la persona a la que quería me haría algo así", ha dicho completamente rota, y asumiendo que entonces seguía enamorada de él.

"Me di cuenta de que perjudicaba a mi hija y a mí también. Cuando cumplió los doce meses, empezaron unas vistas con noches y eso la perjudicó, porque se le quitó el pecho de un día para otro". El problema mayor tuvo lugar cuando Jenni cambió de ciudad. "Cuando me surge trabajo en Alicante, contrato un abogado para que me explique qué había firmado y porque yo no veía bien a mi hija. Me entero de que si me desplazo fuera de Valladolid, la custodia completa se la quedaba él. Yo nunca llegué a entender eso, nadie me explicó lo que significaba ese párrafo".

Pero la cosa no quedó ahí porque tras denunciar la situación, la joven ha contado como fue su paso por los juzgados. "Hubo un juicio el 15 de febrero en el que no me dejaron explicarme mucho. La jueza me dijo que me callara, que no estaba en un plató de televisión, que ya hablaría. Solo me preguntaron si tenía estudios, que no entiendo qué tiene que ver con ser buena madre", ha relatado.

Después de que desestimaran su demanda por modificación de medidas, a la ex tronista sólo le queda la esperanza del recurso. "Hay una sentencia que le da la custodia a él desde el 23 de febrero. De momento, la niña está conmigo. Vamos a recurrirlo porque no se ha tenido en cuenta nada, como que esta persona llevaba casi un año sin saber de su hija y yo jamás le he prohibido tener contacto con ella" terminaba confesando rota de dolor.