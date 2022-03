El punto de partida es una imagen típicamente española: tres amigos en una barra de un bar intentado arreglar el mundo. Hablamos del nuevo espectáculo del andaluz Luis Lara, es decir, Comandante Lara, que actuará en la ciudad olívica con Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Será en el Teatro Afundación a partir de las ocho de la tarde de hoy con las entradas a doce euros.

“El show empezará con tres amigos en la barra de un bar comentando temas de actualidad con mucho humor y mucha sátira e ironía. Nos iremos quedando solos en el escenario para ir mostrando cada uno su repertorio. Será un show de mucho cachondeo y risa”, promete el cómico de Jerez de la Frontera, muy conocido por su espectáculo “Curso Dandalú”.

No obstante, aclara que durante hora y media habrá algo que no se tratará : temas de política. La causa de esta excepción es fácil. No quieren que nadie en las butacas se sienta molesto, ni tampoco quieren ellos que se malinterpreten sus chistes contra políticos. “Si nos metemos con Feijóo será porque lleva gafas, no por sumanera de pensar”, advierte. “La sociedad está llena de tiquismiquis y ofendiditos, de haters, y uno expresa su opinión y te vienen a la yugular”, opina el artista.

Zanjado el tema, alcara Luis Lara que el fin será hacer reír y estar de “cachondeo” durante hora y media. Asegura también que “vamos entusiasmados a Vigo porque es la primera vez que actuamos en tierras gallegas”.

Respecto a la situación de guerra en Ucrania, reconoce que es “complicado. Venimos de una pandemia; seguimos en ella. Uno también tiene su corazoncito. Uno está bajo de moral viendo cómo está la cosa y ves las noticias de Ucrania y te afecta pero tenemos que aislarnos un poco. Solo nos falta que nos quiten la risa. Intentamos que el que venga a vernos desconecte un poco oyéndonos decir tonterías”.

Por último, una propuesta revolucionaria: “Hay mucha gente nos dice al vernos que el médico de la Seguridad Social debería recetarnos”. Pues nada, autoridades, tomen nota.