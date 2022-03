José Mercé y Antonio Orozco han presentado esta semana el álbum “El oripandó”. Este primer artista nos ha explicado cómo surgió la idea de trabajar junto a Orozco, uno de los grandes cantantes del momento: “Para mí fue una gran suerte de estar grabando La Voz hace como tres años y, bueno, Antonio estaba de coach y yo estaba de coach, de ayudante de él, y la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer algo que yo tenía dentro, pero que no era capaz de hacerlo escribiendo, entonces yo sé de la sensibilidad de Antonio y le dije que me gustaría trabajar con él”.

Entonces, Mercé cuenta cómo su amigo se creía que era una broma: “Antonio se creía que estaba vacilándole, pero al otro día fuimos a grabar y me vino tímido diciendo: Maestro, ¿lo que usted me dijo ayer es de verdad? Y yo le dije que sí, además quiero que seas tú porque no hay otro que pueda hacer lo que yo quiero hacer. Poquito a poco que ha durado tres años el hacer esta obra y por eso no me gusta llamarlo disco, esto no es un disco. El cantaor también ha agradecido a Universal el apoyo: Tengo que agradecer a Universal que se haya implicado tanto en esto porque como están las cosas es muy difícil y se están portando de maravilla porque yo entiendo. Llevo muchos años en esto y las cosas están como están y es un gran esfuerzo la de este trabajo”.

Por su parte, Antonio Orozco ha explicado el significado de la portada de su trabajo junto a Mercé: “Representa la pureza, la vida y el sustento, entonces nunca es tarde para volver a empezar y siempre es un buen día para empezar de nuevo”. “Yo no me despegué de este caballero, en el mejor de los sentidos. He estado cerca de él porque hemos trabajado de forma conjunta y yo solo he puesto la rima a algunas palabras que ya estaban contadas porque al final es su vida, su historia, y yo he tenido la suerte de poderla rimar. Cuando le dijo a su mujer cincuenta primaveras llevamos juntos, cariño mío, y yo digo otras mil que yo quisiera. Eso no es mío, que ya me gustaría, eso lo dijeron ellos y yo estuve cerca y lo pude escribir”, ha añadido Orozco.