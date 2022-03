Fue uno de los concursantes más potentes de la edición 17 de 'Gran Hermano' y su paso por el reality no dejó indiferente a nadie. Su marcada personalidad y la excentricidad llevaron a Miguel Vilas muy lejos dentro del concurso. Natural de Pontevedra entro en la casa de Guadalix con 31 años y durante 98 días , la polémica y el escándalo le acompañaron en GH.

Entró en la casa diciendo que era modelo aunque pronto se destapó toda la verdad. Con el fin de "quitarse la máscara de cara a la galería" llegó a Guadalix para destapar su supuesta calvicie aunque todos sus intentos por engañar a la audiencia cayeron en saco roto.

En su paso por la casa también tuvo tiempo para el amor. Se enamoró de Pol Badía que por aquel entonces tenía un romance con la polémica Adara Molinero. Esto provocó que el gallego y la madrileña se convirtieran en los grandes enemigos del concurso.

Tras su expulsión, Miguel explicó los motivos de su engaño. "Quería llegar hasta aquí. Era mi objetivo personal por un trabajo y fui modificando todo. Cuando llegué vi que no me molaba y por eso me presenté a Gran Hermano'" a la vez que confirmaba que el chico que había presentado al casting era todo una mentira.

Tras un tiempo fuera de la televisión, hace unos meses Miguel reaparecía en redes y explicaba la razón de su desaparición del mundo de la farándula. "Hace más de un año estoy ocultado la realidad, quiero ser fuerte pero ya no puedo más. Hace tres meses los insultos y amenazas aumentaron e hizo que cayese en una depresión contra la que estoy luchando. Tengo pánico a mostrar mi vida. Hoy llegué a mi límite y pedí protección porque me siento indefenso y tengo miedo de pensar que será lo siguiente" confesaba a sus seguidores.

Ese mensaje supuso un antes y un después y es que Miguel Vilas ha regresado con un espectacular cambio y más fuerte que nunca. Ha conseguido impactar a sus seguidores con su cambio de look radical. El que fuera concursante de Gran Hermano nunca deja indiferente a nadie.

Por lo que muestra en su perfil de Instagram, ese miedo a mostrarse como es se ha esfumado y ahora es una persona segura de sí misma que impacta, publicación tras publicación, con sus arriesgados looks.