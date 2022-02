A finales de enero, Anabel Pantoja sorprendía al comunicar que ponía fin a su matrimonio con Omar Sánchez solo cuatro meses después de su boda. La sobrina de Isabel Pantoja alegaba desgaste y desilusión en la relación, asegurando que no había terceras personas y que entre ellos siempre habrá mucho cariño.

Anabel no está pasando por su mejor momento. Su regreso a 'Sálvame' y sus planes de divorcio no están siendo nada fáciles y menos en estas últimas semanas. Los rumores sobre una posible relación entre su todavía marido y la periodista Alexia Rivas no dejan de sucederse.

La prima de Kiko Rivera asegura tener muy claro que entre ellos dos no hay nada y está dando una lección de como, aunque este pasando por un mal momento, la vida está para disfrutarla y mimarse a uno mismo y en eso se está centrando. Anabel se ha sometido a un nuevo retoque estético y ha querido compartir los resultados con sus seguidores.

"Esta primavera estreno nuevos #glúteos: Remodelación corporal 360 + Efecto Push Up" escribía en una fotografía en la que sale en una piscina disfrutando de un día de sol.

Anabel se siente muy orgullosa de su cuerpo y así se lo hace ver a todos sus followers. La fotografía no ha sorprendido a nadie pero, sí lo ha hecho un comentario que se ha visto en ella. Su ex pareja Omar Sánchez ha reaccionado a la última intervención estética de Anabel.

"Está guapo el buda" ha comentado, haciendo referencia a un cuadro que se puede ver al final de imagen. Unas palabras que han desatado la locura de las redes sociales que han comenzado a responder a sus palabras. Anabel, por su parte, no se ha pronunciado.