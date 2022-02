Después de 48 días ingresado, Antonio Resines se va recuperando poco a poco. El actor, que el pasado mes de diciembre se contagió de covid, pasó 36 días ingresado en la UCI a causa de la grave infección que le generó el virus. De hecho, a pesar de que ya ha recibido el alta hospitalaria, arrastra importantes secuelas.

Hace apenas una semana el actor reaparecía, mediante una videollamada, en el programa de 'El Hormiguero', donde aprovecho para darle las gracias a todos los médicos que, según él mismo ha dicho, le han salvado la vida. También para hacer un llamamiento a todas esas personas que todavía dudan de los efectos de la vacuna.

Sus primeras apariciones tras salir del hospital fueron desde su casa. Antonio Resines contaba que tenía que moverse con andador pero, parece que la rehabilitación va viento en popa porque ayer se le vio paseando por las calles de Madrid. Las cámaras lo han captado saliendo de casa a pie para acudir a una revisión del médico, y lo hizo con ayuda de dos muletas y junto a su esposa.

"Cansado, pero bien. Estamos bien de ánimo", ha dicho a los periodista que se lo encontraron. El artista ha revelado que en estos meses no ha tenido constancia de nada de lo que pasaba a su alrededor: "No me he enterado de nada. He estado 38 días en coma. No me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado muy pendiente y eso es una alegría", ha asegurado.

Es consciente de que queda un duro trabajo por delante y que la recuperación será lenta pero, se ha mostrado muy entusiasmado y con muchas ganas. "Queda todavía, porque todavía no puedo andar bien y me canso, pero yo creo que en un par de meses ya estaré dando guerra", ha dicho.

"Hago rehabilitación en casa y, poco a poco, ir saliendo a la calle para andar y coger fuerza, porque perdí mucha masa muscular y me tengo que apoyar en unas muletas, pero nada más. Es tiempo y ganas", ha revelado.