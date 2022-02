El pasado 8 de febrero, la influencer y youtuber, Verdeliss daba a luz a su octavo hijo. Estefanía Unzunu, como se llama realmente, traía al mundo a su hija Deva en un parto velado en la intimidad de su hogar y en el que contaba con la ayuda de dos mujeres profesionales y ante la atenta mirada de su marido y sus otros siete hijos.

Este tipo de partos se da sólo en uno de 80.000 nacimientos y por esta razón, la influencer quiso romper tabúes sobre la idea del parto en casa. Para ello ha compartido con sus casi millón y medio de seguidores en Instagram el emotivo vídeo en el que da a luz a su hija.

Una publicación que ha revolucionado las redes. Han sido muchos los que han aplaudido la naturalidad con la que ha tratado el tema, dándole las gracias por dar visibilidad que le está dando a esta cuestión pero, también hay quién ha puesto el grito en el cielo por la falta de intimidad y la sobreexposición a la que está sometiendo a sus hijos.

"Dicen las leyendas que los partos velados son símbolo de buena suerte!!! Pero yo lo que aseguro, es que ese 8 de febrero, fue la señal que me envío Deva para sanar la herida pasada. Ella me cedió la labor de rasgar la bolsa…aquella que tres años atrás se rompió de forma prematura y derivó en una serie de acontecimientos que no había resuelto emocionalmente. Unos “monstruos” que acecharon 9 meses impidiendo conectar con mi hija futura…que me culpabilizaban ante la experiencia que transitó Miren, que desligaron mi cuerpo de sentirse capaz, válido, seguro." escribía la influencer para explicar a sus seguidores el porqué de su decisión y cómo se sintió.

Con el vídeo, Estefi también quiere enseñar cómo funciona un parto seguro en casa, mostrando las diferencias y facilidades en algunos países europeos para llevar a cabo este tipo de procedimientos.

"La razón y el corazón me pide gritar al mundo que existe nuestra forma de parir. Porque ocultarlo significa afianzar la idea de que “no está bien”…porque para normalizar, hay que empezar por visibilizar. Casi lo siento una responsabilidad. Este altavoz quizás influya para que el día de mañana mis hijas encuentren una infraestructura y aceptación social que acoja su deseo de parir." apunta a la vez que aclara que con esta publicación no busca generar ningún tipo de debate.

"No quiero convencer a nadie (ambas opciones son lícitas, maravillosas y válidas!!! Yo la primera que estoy agradecida y debo la vida de mi séptima hija).Se trata de desmitificar, se trata de que sea cual sea nuestra opción, podamos encontrar el respeto que merecemos." aclara para añadir que "ojalá visibilizar el nacimiento de Deva, ayude a desestigmatizar el parto en casa en España…todo padre desea lo mejor para sus hijos, no es una decisión desinformada, irresponsable ni fruto del capricho."