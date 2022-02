Muchos han sido los espectadores que se pensaban que Amador Mohedano aparecería este sábado en el 'Deluxe' después de la promoción que se empezó a emitir el viernes por la noche en Telecinco. Nada más lejos de la realidad, ya que lo único que se ha emitido han sido unas imágenes que se grabaron en el pasado del que fuera representante de Rocío Jurado hablando de su sobrina Rocío Carrasco.

"Tampoco sabíamos que mi sobrina había tomado pastillas, yo lo escuché y me temblaron los tobillos. Me emociono porque yo a ella la quiero mucho, la hemos criado" dice Amador Mohedano en lo que parece que es una entrevista, como si fuera una 'previa' para desarrollar luego en plató... Unas imágenes donde el exmarido de Rosa Benito desvela los sentimientos por Rocío Carrasco después de ver la primera parte de su documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Amador aseguraba por aquel entonces que tenía cariño hacia su sobrina y que había intentado mantener la relación con ella, pero había sido una misión imposible: "La quiero mucho, no te imaginas, pero tiene ese defecto... ella ha decidido una vida sin nosotros y ya está. He insistido en llamarla y en preocuparme de cómo estaba, tanto en Navidad, como cumpleaños, fechas marcadas y sientes que no hay respuesta ninguna. Llega un momento en el que uno dice 'ya no'".

Rocío Carrasco dinamita a su familia con "Montealto"

Rocío Carrasco quiso lanzar varios ataques y críticas en la entrega de anoche de 'Montealto: regreso a la casa' a ciertas personas que habían formado parte de su día a día y del de su madre hace unos años. Uno de ellos acabó siendo José Ortega Cano, pareja de Rocío Jurado, que centró gran parte de las miradas por las palabras que le dedicó la hija de la artista.

Tras dirigirse contra varios rostros mediáticos, la hija de la 'más grande' también quiso cargar contra el marido de Ana María Aldón. Carrasco reconoció si cree que hubiese sido mejor que no existiera en su camino: "Si me lo preguntas te diría que sí".

La protagonista de la entrega quiso explicar su planteamiento: "Con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado". "Creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor", detalló.

Al conocer la respuesta, el programa quiso saber mejor lo que considera que opinaría de este tema Rocío Jurado. Rocío Carrasco no dudó en contestar: "En algo así no me atrevo a hablar por ella pero si tengo que responderte en mi opinión te digo que sí, que ella también le habría borrado de su vida de haber podido", sentenció dejando clara su opinión