Bertín Osborne va recuperando poco a poco la normalidad después de haberse contagiado de covid. El cantante cogió el virus la pasada Navidad pero, según el mismo ha confesado, lo peor vino después. Tras dar negativo comenzó a sufrir las secuelas y tuvo que hacer un parón tanto en las grabaciones de sus programas como en su gira de conciertos. Pero ahora parece que por fin se ha recuperado y ya ha empezado a retomar sus compromisos profesionales.

"La verdad es que estoy mucho mejor. Ha habido15 días muy malos, agotamiento absoluto y sentirme fatal, pero ya estoy perfecto. Diez después de terminar y darme el alta del covid, de repente me dio un bajón tremendo. Motivado también porque había parado todo y al final se me acumuló tantas grabaciones que ya no podía", ha explicado.

Pero Bertín ha asegurado que este tiempo también le ha venido bien para descansar y parar un poco. "Estoy fenomenal. He tenido tiempo, he estado en el campo, acabo de llegar y otra vez al lío" decía a la vez que confirmaba que a partir de mayo comenzará su nueva gira.

En esta pequeña entrevista que ha concedido a la revista 'Lecturas', también ha tenido tiempo de hablar de la nieta que está esperando. Su hija Eugenia se encuentra en la recta final de embarazo y ya ha dado a conocer el sexo y el nombre de la pequeña, algo que al parecer, Bertín desconocía.

"Ya nos ha dicho Eugenia que se va a llamar Micaela" le decía la reportera a lo que el artista respondía de lo más sorprendido. "Ah, ¿sí? ¿Qué me dices?" sentenciaba, a la vez que revelaba cuál podría ser la razón de este nombre. "Claudia se llama Claudia Micaela...Me parece fenomenal porque es un nombre precioso".