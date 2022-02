Carlota Corredera lleva un tiempo desaparecida. La presentadora de 'Sálvame' no está muy activa en redes sociales y su presencia en el programa no es tan habitual como antes por eso, su reaparición en Instagram ha revolucionado a sus seguidores.

La periodista se ha puesto nostálgica y ha querido compartir un recuerdo de su juventud cuando se encontraba estudiando en el Colegio Plurilingüe Alborada de Vigo. Aunque reconoce que no recuerda con exactitud en que curso se encontraba en el momento de la fotografía, sí se acuerda que iba a versionar 'So Long, Farewell' de 'Sonrisas y lágrimas'.

Aunque es habitual para ella tener que lidiar con comentarios negativos y desafortunados en redes sociales (sobre todo desde que se implicó de lleno en el documental de Rocío Carrasco), ha querido mostrar este tierno recuerdo de su infancia. Reconoce que no ha pedido permiso al resto de personas que aparecen en la imagen antes de hacerla pública. "No me matéis por subir la foto", ruega divertida en el mensaje que acompaña la imagen.

La fotografía ha fascinado a sus seguidores y se ha llenado de comentarios positivos hacía la Carlota de la infancia pero, si algo les ha llamado la atención a todos a sido su altura en aquella época, en donde destaca de sus compañeros y compañeras de clase. "Qué alta", "La más alta de la clase" o "Ya destacabas" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Carlota Corredera no se encuentra viviendo su mejor momento personal. De hecho, el pasado viernes, la gallega compartía una triste noticia. "Quiero agradecerle a todo el mundo el apoyo porque esta semana falleció mi suegra. Quiero dar las gracias a todo el mundo que se pudo desplazar a Cantabria, a los que no pudisteis desplazaros pero que habéis estado súper presentes y a todo el mundo que han arropado a la familia y, sobre todo, un beso muy grande a mi marido… a mi marido y a su hermana, mi cuñada, Eloísa", decía visiblemente emocionada. "Han sido días muy complicados. Ella descansa en paz y yo nunca le agradeceré lo suficiente a Maruja el regalo de la vida que me hizo dando la vida a su hijo… de verdad", concluía con la voz entrecortada.