El pasado mes de noviembre Ana Rosa Quintana sorprendía a los espectadores con un arranque de programa que nadie se esperaba. "Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Me vais a permitir que, por una vez en la vida, me dedique a mí y a mi familia", explicaba la presentadora anunciado que, después de que le detectaran un cáncer de mama, tomaba la decisión de retirarse de la televisión para recuperarse.

Tras varios meses ausente y centrándose en cuidarse, Ana Rosa Quintana reaparecía en sus redes compartiendo con todos sus seguidores las últimas novedades sobre su estado de salud.

"Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio" afirmaba la presentadora, acompañando el texto con una fotografía en la que se le ve aparentemente tranquila con un libro en la mano.

"Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos" apuntaba comentando cuales han sido sus rutinas durante estos meses en los que la presentadora ha estado apartada de los focos.

Esta publicación ha sido recibido con mucho entusiasmo por sus seguidores y muchos rostros conocidos y compañeros de profesión que le han querido mostrar su apoyo y alegría por tener noticias de ella. "Feliz de verte tan bien" escribía su compañero de programa Joaquín Prat. Paula Echevarría o Maxim Huerta también han tenido mensajes para la presentadora.