Oriana Marzoli fue una de las participantes más polémicas de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Tras su paso por el programa del amor, su presencia en Telecinco se hizo cada vez más habitual en diferentes realities de la cadena en los que a menudo protagonizaba discusiones y enfrentamientos con otros compañeros.

Hacía ya un tiempo que la colaboradora había desaparecido de televisión y poco se sabía de su vida al margen de lo que ella misma publica a través de sus redes sociales pero ayer se despertaron todas las alarmas tras la publicación de una información que le afectaba directamente.

El periodista Luis Galiacho contaba en 'Viva la vida' que la ex tronista se encontraba arrestada en los calabozos. El motivo de su arresto se había producido después de que Oriana protagonizara una fuerte pelea con su exnovio.

En un primer momento algunos colaboradores del programa de Emma García apuntaron que la discusión podría haber sido con el también ex tronista Iván González pero, el mismo ha entrado en directo en ‘Viva la vida’ para expresar sus primeras palabras sobre este delicado asunto: "Si te soy sincero ahora no tenemos muy buena relación pero yo le tengo cariño y estoy preocupado por lo que pueda pasarle, la verdad”, comentó. Aunque también apuntó que no le sorprende que la situación haya llegado hasta este punto: "No sé si es esta persona a la que os referís, pero intuyo que sí porque tienen una relación bastante rara, siempre están discutiendo y teniendo movidas" afirmaba.

Según se ha conocido, el otro protagonista de la discusión era Eugenio Gallego, descendiente de la fortuna de SEAT, y que hace un tiempo tuvo una relación con la venezolana.

La información aportada por el periodista en 'Viva la vida' apuntaba que unos fuertes gritos en la vivienda alertaron a los vecinos que llamaron a la policía a primera hora de la mañana del domingo 13 de febrero. La expareja estaba discutiendo muy acaloradamente por lo que los agentes decidieron llevarles arrestados. Cuando llegaron a comisaria presentaban un estado de nervios importante y después de tomarles declaración, pasaron al calabozo a espera de disposición judicial.

#Gente Exclusiva: Oriana Marzoli y su ex novio atendidos por el Samur en los calobozos de la comisaría https://t.co/k0vG8n0Xwo pic.twitter.com/E3l7QWKCti — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) 13 de febrero de 2022

Oriana no ha querido interponer ningún tipo de denuncia contra Eugenio Gallego pero, a la vista de las contusiones que presentaba la policía ha actuado de oficio levantando un atestado preliminar contra violencia de género. Y es que, según cuenta Galiacho, las agresiones que la pareja presentaba eran tan fuertes que ambos habrían necesitado asistencia del SAMUR por contusiones y crisis de ansiedad.