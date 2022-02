Rocío Carrasco ha vuelto a callar bocas. La hija de la Jurado ha hecho un parón en el especial 'Montealto' para responder a las últimas acusaciones vertidas por su propia hija. Y es que Rocío Flores lanzó, hace unos días, una amenaza en pleno directo, concretamente en "El programa de AR": "No me voy a poner a explicar mi vida en 40 minutos cuando se ha hecho un año y pico una docu-serie, más que editada. La única persona de todos los que hablan que ha vivido en esa casa durante 24 horas diarias se llaman Rocío Flores Carrasco y David Flores. Lo mismo, si a mí algún día me da la gana, y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo se cae España".

Rocío Carrasco, directa sobre Rosa Benito: "Es muy actriz" Y España se ha caído, pero con esas duras palabras. Por eso no es de extrañar que Rocío Carrasco se haya cabreado y soltado un ultimátum: "Sus vivencias a las que se refiere están reflejadas en un atestado de la Guardia Civil cuando me denunció falsamente por maltrato. Sus vivencias están reflejadas en un informe psicosocial por una modificación de medidas con peritos del Juzgado. Sus vivencias están reflejadas en un informe psicosocial de un Juzgado de menores que la condena. Sus vivencias en esa casa están reflejadas en tres informes psicosociales del Juzgado, si las quiere volver a contar. Que saque los tres informes sin problema". Jorge Javier, tajante con Rocío Flores: "Deja de tratar a tu madre como si fuera tonta" "Esas son las vivencias que ella usa en connivencia con su padre para crear y hacer todo lo que hizo. Sus vivencias, no le va a hacer falta mucho tiempo, son tres papeles", ha recalcado. Y no se ha quedado ahí con su discurso, sino que hasta ha tenido tiempo de enviarle un mensaje a su ex marido: "Todas esas afirmaciones son las que el ser ha sembrado y ya están condenadas. El ser debe decirle '¡cuidado!', porque eso ya ha sido visto por un Juzgado y existen condenas varias en el Supremo con cerca de diez sentencias", ha dicho sin parpadear ante la cámara. Rocío Carrasco carga contra las influencias de Gloria Camila: “Sed valientes y tened vergüenza” Y remata con otro certero mensaje a su hija: Si cuenta su historia, lo cual iría contra la verdad judicial de Rociito, irá contra su hija judicialmente, "porque se está equivocando una vez más y está haciendo daño gratuitamente. Está haciendo daño con algo que es mentira y haciendo daño con algo que sabe que me duele", ha concluido.