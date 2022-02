Almudena Cid se encuentra en un momento complicado a nivel personal. Hace apenas un mes que salía a la luz la noticia de su separación con el presentador Christian Gálvez. La pareja decidía poner fin a su matrimonio tras más de una década de relación. Una decisión dura que ha marcado un antes y un después en la vida de ambos.

Tanto el presentador como la gimnasta se han refugiado en sus respectivos trabajos. Los dos siguen cosechando éxitos y en el caso de Almudena, la ilusión por su nuevo proyecto profesional la llena de energías. Almudena Cid está triunfando con su carrera como actriz. De hecho, ahora mismo actúa en una obra teatral en la que ha coincidido con el actor Félix Gómez.

Esta coincidencia ha provocado que la actriz haya hecho una confesión de lo más sorprendente sobre otro de sus grandes proyectos profesionales. En una entrevista en la revista 'Hola', Almudena ha recordado su paso por 'Mastechef Celebrity' en el año 2019. Allí también compartió pantalla con el actor pero, según ella misma ha confesado, su paso por el reality culinario no le ha dejado muy buen sabor de boca.

La ex gimnasta ha comentado que esta ha sido "la peor experiencia televisiva de mi vida". Y ha preferido no profundizar y zanjar el tema diciendo que "no voy a hablar de 'MasterChef'". Una palabras inesperadas ya que, aunque siempre ha asegurado que al principio le costó integrarse, su expulsión le pilló completamente desprevenida porque fue en la primera prueba de la noche.

Con estas palabras, Almudena Cid se suma a la lista de concursantes que no guardan muy buen recuerdo del programa.