Rocío Flores ha pasado unos días desconectada de las redes sociales y aunque, en cierto modo, podría ser normal dada la presión a la que está motivada por todos los acontecimientos que están surgiendo entorno a su familia, fueron muchos los que se preocuparon por su ausencia.

'Sálvame' quiso buscar una explicación a su desaparición de redes sociales y Kiko Hernández llegó con la respuesta. En la tarde de ayer, el colaborador aseguró que la hija de Antonio David Flores había dado el paso de operarse el pecho. Horas más tarde la propia Rocío Flores ha reaparecido en sus redes sociales, dolorida pero contenta, para confirmar la noticia y dar las gracias a todos aquellos que se habían preocupado por ella.

"Todo está bien. Todo ha salido genial. Efectivamente, me he operado el pecho", ha explicado Rocío Flores en sus stories de Instagram, donde aparece con las vendas en el pecho y muy agotada. "Me han dado el alta hoy. Tenía muchas ganas de hacérmelo. Ahora tengo que estar en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien", ha añadido.

Esta no es la primera vez que Rocío Flores se somete a algún retoque estético. De hecho, tras su paso por 'Supervivientes', donde perdió 16 kilos, la colaboradora ha iniciado un proceso de transformación para encontrarse mejor consigo misma y con esta operación ha terminado de cumplir sus deseos.

Rocío Flores, por lo de pronto, no ha dado más detalles de su operación Solo ha explicado que todo ha salido como ella deseaba y que, aunque aún le quedan días de reposo, está muy contenta con cómo ha salido todo.

Según han asegurado en 'Sálvame', la hija de Rocío Carrasco habría decidido irse a Málaga a pasar el postoperatorio. De hecho, habría sido su padre el que la habría recogido y trasladado a la casa familiar para pasar estos días de repaso de una forma más cómoda y tranquila.