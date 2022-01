Tamara Gorro ha cumplido 35 años en uno de los peores momentos de su vida. Su situación familiar es muy complicada ya que, a la enfermedad de su hija pequeña, acaba de sumar su separación con su marido Ezequiel Garay. Según ambos han confesado, no estaban bien y han decidido parar a tiempo y no seguir estropeando algo que, esperan que tenga solución.

La influencer ha confesado que anímicamente se encuentra muy mal, que está pasando por una depresión que la tiene consumida y que a lo largo de este tiempo ha llegado a perder hasta 7 kilos. Consciente de la situación en la que se encuentra, Tamara, ha decidido dar un paso adelante para cambiar su vida . Se había fijada la fecha de su cumpleaños como el momento en el que todo comenzaría a cambiar para ella y así ha sido.

Ayer la colaboradora cumplió 35 años y aunque, no ha querido celebrarlos, ha hecho una confesión que ha dejado muy sorprendidos a sus miles de seguidores. Tamara Gorro ha decidido abandonar España y así lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram.

"HASTA PRONTO ESPAÑA. Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, “no es huir, es resetear”. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme." comenzaba diciendo. La influencer ha confesado que ha recibido un montón de mensajes en los que le aconsejaban que se tomara un tiempo para ella, para descansar y así ha decidido hacerlo.

"Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada."

"Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla." terminaba diciendo, no sin asegurar que tiene claro que este será su año pero, que para lograrlo necesita sanar todas esas heridas que a día de hoy le acompañan.