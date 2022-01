Christian Gálvez no está pasando uno de sus mejores momentos. A su retirada de 'Pasapalabra', el programa que le dio la fama en el mundo de la televisión, se ha sumado la separación con su mujer, la es gimnasta Almudena Cid.

Tras doce años de relación, la pareja decidía poner fin a su matrimonio. Una situación complicada para ambos, que no han querido pronunciarse demasiado sobre el tema. Hace unas semanas, el presentador confesaba la difícil situación que está pasando con un mensaje en sus redes sociales. "Poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado".

Ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores el último golpe que ha sufrido en su vida. Como ha escrito, el pasado 3 de diciembre sufrió un terrible y doloroso accidente mientras jugaba un partido de fútbol que terminó con una fractura en la clavícula y una intervención quirúrgica.

"La vida, por uno u otro motivo, me paró". Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula", explicaba en su post.

"Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían", escribía. A los días se sometió a una operación en la que le implantaron 12 tornillos de titanio en la clavícula, tal y como muestra la imagen que ha subido.

Ha confesado que va a empezar con la rehabilitación y que se encuentra feliz.

Con estas imágenes, Christian Gálvez ha aprovechado para reflexionar sobre las razones por las que la vida le hizo parar. Además, lanzaba un emotivo mensaje a su madre: "Mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá" terminaba.