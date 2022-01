El actor Mathew McCounaghey es una reconocida estrella del universo hollywoodense, con un largo etcétera de películas en su haber de variados géneros, desde comedias románticas, dramas o thrillers, y con infinidad de premios que lucen en las vitrinas de su casa. De los papeles en la gran pantalla, destaca su protagónico en 'Dallas Buyers Club', por la que obtuvo un Óscar en 2013, y en televisión, fue especialmente reconocido y aclamado por su interpretación de Rustin "Rust" Cohle en la primera temporada de "True Detective".

Hace algo más de un año se pasó a la literatura con la publicación de un libro titulado "Greenlights", una autobiografía que incluye historias y conocimientos de la vida de McConaughey en orden cronológico. El actor relata violentos episodios, describiendo el ambiente familiar en el que creció, y las salvajes peleas y malos tratos entre su madre y su padre. Se ha descrito como una memoria, que debutaba en la lista de los 'best seller' del New York Times aupándose al número uno.

Tal vez esos malos tragos de su adolescencia y juventud le hayan pasado factura, por ejemplo, con una de las fobias que el actor reconoce sufrir, y a la que debe enfrentarse en infinidad de ocasiones, teniendo en cuenta la cantidad de aeropuertos y hoteles por los que transita debido a su profesión. Se trata de la entafobia o lo que es lo mismo: miedo a atravesar las puertas giratorias para acceder o salir de algún lugar. Por ello siempre que puede busca una puerta normal con la que entrar o salir al edificio, ya que lo suyo no son los espacios reducidos y teme quedarse atrapado en uno de estos mecanismos.

Otras fobias de famosos

A esta extraña fobia de McCounaghey, podrían sumarse infinidad de miedos poco habituales que sufren otros compañeros de profesión de este actor. Por ejemplo, Brad Pitt sufre lo que se conoce como selacofobia que es la fobia o pánico a los tiburones. Aunque nunca se cruzó con uno en la vida real, el actor contó que no puede ni verlos.

A Nicole Kidman las mariposas, la paralizaban. Cuando era niña, no podía cruzar la puerta de su casa si había una mariposa cerca. La actriz ha llegado a reconocer que como se le cruce una mariposa en su camino puede sufrir grandes ataques de ansiedad. Esto se debe a su lepidopterofobia, es decir, el miedo a estos insectos.

Lo de Megan Fox es más bien una manía, y es que no puede tocar una hoja de papel por un largo tiempo. Cuando está leyendo siempre tiene un vaso cerca para mojar sus dedos y poder pasar las páginas.

Madonna también padece de brontofobia, es el miedo irracional a ser alcanzado por un rayo. También es el temor a los truenos, relámpagos y tempestades.

Tyra Banks no puede ver a los delfines. "Todo empezó a los ocho o nueve años, cuando soñaba que los delfines me acorralaban y me pegaban", detalló la modelo en una entrevista.

Nicki Minaj no sube por escaleras mecánicas y el actor Orlando Bloom tiene un miedo irracional a los cerdos. Su fobia hace que cada vez que tiene un rodaje con estos animales lo pase realmente mal y pida sea cambiado el animal o que las escenas las graben por separado.

Pamela Anderson, no puede mirarse al espejo. Esto se debe a que la actriz tiene una fobia al reflejo, lo que hace que sea incapaz de mirarse en ellos.

Y otra de las fobias que comparten varios artistas, y que es más común es la coulrofobia. Johnny Depp, Daniel Radcliffe y Danna Paola son solo un ejemplo de las miles de personas que padecen pánico a los payasos.