Tamara Gorro ha terminado el 2021 viviendo uno de sus peores momentos a nivel personal. Tras anunciar la enfermedad de su pequeña y como esto le ha afectado a nivel personal, hace apenas unos días comunicaba que ella y su marido, el futbolista Ezequiel Garay habían decidido poner fin a su relación.

Aunque aseguró que esperaba que esto fuera solo un parón porque ambos se quieren mucho, reconoció estar completamente rota. Este mal momento ha provocado que la influencer haya perdido hasta siete kilos en los últimos meses, como ella ha confesado a través de un vídeo de Instagram con el que ha querido sincerarse con su "familiar virtual", como llama a sus seguidores.

Ha acompañado este momento para informarles de la decisión que ha tomado y con la que se enfrenta al nuevo año. Tamara Gorro ha subido un post en el que se ha abierto en canal y ha hecho publica la promesa que se ha hecho a si misma para salir de la dura situación en la que se encuentra.

"Lo más normal cuando tenemos un bajón o varios juntos, es permitirnos el estar mal, también es necesario sacar todo lo que uno tiene dentro, a parte de escucharse a sí mismo. Pero también es obligatorio tirar hacia delante, y eso solo se consigue si uno mismo es capaz de levantarse, aunque sea con ayuda." comenzaba diciendo.

"Yo me he puesto fecha para ese camino, el día de mi cumpleaños. Hasta ese día me permito estar “tirada” pero como me llamo Tamara Gorro que me levanto y empiezo a caminar. Ay… familia virtual como os sonará esto, ¿verdad?. Cuantas veces os habréis caído, cuantas veces os habréis levantado… ¡y cuantas nos quedan por caer!". Con estas apalabras, la colaboradora confesaba que se ha fijado una fecha para empezar con energía su nueva vida separada de su marido.

Para finalizar su reflexión, ha dicho que se va a tomar un tiempo hasta esa fecha para descansar y reponer fuerzas pero que volverá y con más ganas. "Ya conocéis a la Gorro, pesada soy un rato, así que, os dejo de descanso unos días porque vuelvo eh! Y os necesito a mi lado (carita gatito shrek)" terminaba pidiendo.