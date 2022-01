'Dios aprieta pero no ahoga', un dicho popular que ahora se cumple con Isabel Pantoja, que en su peor momento ha recibido una gran noticia. Sin proyectos profesionales a la vista, con importantes problemas económicos, con una grave depresión provocada por el fallecimiento de su madre y por su enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera, aislada en Cantora, angustiada por lo que pueda contar Julián Muñoz sobre su relación en su propia docuserie y en una situación crítica según su entorno, la tonadillera está en sus horas más bajas.

Sin embargo, 2022 ha comenzado bien para Pantoja, que ha conseguido desprenderse de su ático de Fuengirola un año después de ponerlo a la venta. Una noticia que desvelaban en exclusiva este martes en 'Ya son las 8' y de la que Isa Pantoja - nuevo fichaje estrella del espacio presentado por Sonsoles Ónega - se enteraba en directo, confesando su alegría por esta inyección de liquidez que su madre tanto necesitaba.

La tonadillera ha vendido una de sus propiedades más preciadas por 700.000 euros, aunque su precio de salida hace un año fue de un millón, viéndose obligada a rebajar su precio en 300.000 euros meses después ante la escasez de ofertas por el inmueble. Un impresionante ático de 250 metros cuadrados situado en el centro de Fuengirola, con tres dormitorios, cuatro baños, varios salones y una espectacular terraza cuya venta alivia considerablemente la delicada situación económica de la viuda de Paquirri.

"Me estoy enterando ahora" afirmaba Isa sorprendida en su primera intervención - por videollamada - en su nuevo programa. "Si es para algo bueno, que creo que sí, la verdad es que me alegro. Mi madre tenía pensado vender algunas de sus propiedades porque además no hace uso de ellas, así que enhorabuena. Así puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes. Es lo que creo, pero si lo hace por gusto ojalá vendiese todo y lo disfrutase porque yo es lo que haría", ha añadido la hija de la tonadillera, que una vez más se ha enterado de una noticia protagonizada por su madre por los medios de comunicación.

Con esta importante venta Pantoja podría aliviar sus acuciantes problemas económicos pero no es la solución, ya que sus deudas ascenderían a 2.800.000 euros y el ático de Fuengirola se ha vendido por 700.000. Además, la artista continúa siendo propietaria de Cantora - que podría ser embargada si no hace frente al casi año y medio de hipoteca impagada - de una casa en El Rocío, de un piso en Los Remedios, en Sevilla, y de varias plazas de garaje.