En la noche de ayer, TVE emitió la segunda edición de 'MasterChef Abuelos', un especial de un solo programa en el que se corona al abuelo con más maña en la cocina. La última entrega coronó a Almudena como ganadora pero hubo un aspirante que centro todas las miradas.

Andrés García-Carro, el coruñés que ha conquistado Instagram y a C. Tangana, se convirtió en el gran protagonista del programa. Ni los jueces, ni sus propios compañeros daban crédito al escuchar que acaba de cumplir cumplido ya los 90 años. Con una enorme sonrisa y desparpajo, 'The Spanish King', como se llama en redes, explicó que ha trabajado de muchas cosas a lo largo de su vida y que su andadura entre los focos comenzó en 2018 gracias a una de sus nietas. "He terminado siendo modelo y actor porque mi nieta trabajaba en una revista de moda francesa y estaban buscando gente para hacer un reportaje y ella me propuso a mí. Me fui a París y ese fue mi bautizo, posé con ropa de firmas internacionales. ¡Esto me ha dado vida! Me pagan, pero tendría que pagar yo de lo bien que me tratan", explicó Andrés a los jueces.

Su pasión por la cocina y el ser un gran admirador del programa le llevaron a las cocinas de 'MasterChef' donde ha dmeostrado que no se le resiste nada. En la primera prueba contó con la compañía de su nieto Rodrigo y se pudo ver la gran sintonía que hay entre ellos. Andrés presumió de lo bien que cantaba su nieto y ambos se lanzaron a cantar en francés. Pese a que guardan un gran parecido físico Rodrigo tiene muy claro quién tiene más éxito. "Mi abuelo es un 'dandy', con ese moreno y ese pelo… ¡liga más que yo!", bromeó ante los jueces. De hecho, Jordi Cruz no dudó no dudo en compararle con Julio Iglesias, del que el aspirante es un gran admirador.

Pero Andrés no solo consiguió conquistar a los jueces sino también a los invitados. Carmina Barrios regreso a las cocinas tras su paso por 'MasterChef Celebrity' y ambos compartieron momentos de complicidad. Nada más verla, Andrés la felicitó "por el hijo que tiene", refiriéndose a Paco León con el que está rodando actualmente. La actriz sevillana quiso saber más sobre cómo estaba siendo su experiencia en el rodaje de 'Rainbow' . "Rodamos de siete de la tarde a siete de la mañana" explicó. La actriz se quedo de lo más sorprendida con la energía que desprende el coruñés y repitió en varias ocasiones cuánto le costaba creer que tuviera 90 años.

Tan buena fue la sintonía entre ambos que la madre de Paco León le cito para compartir un café en el set de rodaje porque quería conocer más sobre su vida."Carmina es una mujer fantástica, hemos tenido muy buen feeling" aseguró Andrés.

Aunque no consiguió hacerse con la victoria, 'The Spanish King' conquistó a todos con un delicioso guiso de rabo de toro.

