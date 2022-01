Solo han pasado unos meses desde su despedida de la tele, pero las Kardashian-Jenner amenazan con volver. La familia que saltó al estrellato en 2007 con el programa de telerrealidad “Keeping up with the Kardashians” (E!) ha puesto en marcha el cronómetro para su regreso a la pequeña pantalla, que en España se podrá ver en Disney+ (Hulu, fuera). Se titulará “Las Kardashian” y contará el presente del clan que revolucionó el star system.

Las Kardashian inauguraron un formato que fue toda una revolución y un precedente para otros programas que vinieron después, otros realities con famosos que ni cantaban ni actuaban, pero a los que el público adoraba. Poco se sabe Kim, Kourtney y Khloé Kardashian; la madre, Kris; la otra madre, Caitlyn Jenner; y Kendall y Kylie Jenner anunciaron el regreso con un teaser que la plataforma ha subido a las redes. Poco más se sabe del proyecto, “un nuevo e íntimo recorrido por las vidas” de la familia que aguantó en antena 14 años, 20 temporadas, 280 episodios y 6 especiales que se han visto en 120 países. “En el nuevo programa, nos verán evolucionar como una familia. Los fanáticos quieren que seamos quienes somos, y desde el primer momento, han estado involucrados emocionalmente en nuestro programa, al igual que nosotros”, dijo Kris Jenner en la presentación del show.