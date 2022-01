Dabiz Muñoz es uno de los cocineros más reconocidos del mundo, y no solo por sus platos, también por su atrevida presencia en redes sociales. Si hace unos días contestaba con ironía a un polémico comentario en su Instagram, el chef ha vuelto a salir a la palestra tras la 'resaca' de fin de año por su... ¿paella quemada?

El tres estrellas Michelin posteó una imagen de su "primera paella del año", aunque el plato, a simple vista, parece distar del clásico valenciano, lo que provocó una riada de críticas contra su experimento culinario. El propio Muñoz desglosó en la descripción de la fotografía los extravagantes ingredientes de su elección: "Latas de calamares en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa".

Las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas, principalmente negativas: "Eso no es una paella", "Con COVID, sin sentido de olfato y gusto, igual se puede comer", "No has hecho una paella en tu vida", "Tiene pinta de estar un poquito dura", "Ahí se deja en entredicho lo que quiere decir estrella Michelin"...

Una de las respuestas más directas fue esta, referida al color 'quemado' del plato: "Vergonzoso el tratamiento del arroz, con esto generarás espectáculo, pero si tratas los arroces en tus menús como este, los dentistas y estomatólogos te van a hacer un monumento".

Con todo, Dabiz Muñoz ha sido elegido incluso como mejor chef del mundo y comer en alguno de sus restaurantes no está al alcance de todos. El precio de uno de sus menús llega hasta los 365 euros tras subir el precio recientemente.