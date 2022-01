Moncho Borrajo cumple sus bodas de oro con las tablas de los escenarios. La celebración llega a Vigo y Pontevedra este fin de semana. Hoy, en la ciudad olívica a partir de las 20.30 horas en el Teatro-Cine Salesianos y mañana en el Teatro Afundación de Pontevedra, desde las siete de la tarde, con las entradas a partir de los 18 euros. El actor abandonará durante unos días su cálida Tenerife, donde habita, para regresar a la tierra.

–¿Qué rememora de su primera actuación?

–Fue hace 50 años con una actuación con la que gané un concurso en Valencia. Era entonces canción testimonio, aún no era canción protesta, y gané el primer premio en un concurso en el Colegio Salesianos. Mira tú por donde que vuelvo a Salesianos, pero en Vigo. La vida es una noria.

–¿Recuerda nervios, felicidad...?

–Yo estaba en el Colegio Mayor y yo de aquella estaba en Valencia donde incluso cantaba en gallego, aunque en esa primera actuación, no. Era la época en la que comenzaban Voces Ceibes en Santiago. Lo que recuerdo es que éramos gente joven que pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, aunque después no se cambió nada. Yo pienso que cuando eres joven no tienes nervios porque eres inconsciente. Con los años, aunque no te lo creas, te vas poniendo cada vez más nervioso.

–Pero, ¿por qué?

–Sí, porque tienes que pasar un examen cada vez más duro y más en este país donde te hacen un examen todos los días. Esto no es Estados Unidos, Francia o Reino Unido donde si triunfas, triunfas para siempre. Aquí, no.

–Una duda, ¿esta pandemia cómo le está afectando?

–La sensación que tienes desde el escenario es terrible. Pienso que es de los momentos más difíciles que he pasado en mi carrera desde el punto de vista del esfuerzo que hay que hacer. Lo digo porque además del esfuerzo de romper la cuarta pared, que es el escenario, con la mascarilla no veo a la gente reír y le tapa el sonido de la risa. No escuchar a la gente reír, para una persona que hace comedia, es terrible. Los primeros diez minutos son de hacer un esfuerzo enorme.

–En este espectáculo, ¿realiza un repaso por sus 50 años?

–Sí. Tiene algo de actualidad que normalmente toca algo de política pero este año hablo menos de ella porque la gente está harta. Algunas cosas diré, como también de las luces y del alcalde de Vigo. Además, habrá sorpresas, recuperaré cosas de antes que funcionaron muy bien. Siempre pienso que con las risas y las bromas las cosas entran mejor.

–¿Ha sufrido mucho por ser gay?

–Nunca sufrí bullying en el colegio. Mi homosexualidad siempre la fui admitiendo poco a poco, incluso tuve novia. Llegó un momento en el que me di cuenta de que no podía coger de la mano a la persona que quería y decir en alto lo que sentía. Cuando llegué a Valencia en 1967 tenía 16 años y allí fue una liberación aunque aún había persecución de la ultraderecha. Pensaban que lo que teníamos era una tara. La policía sabía lo que era y si te cogían... Yo cuento en mis memorias “Corre gallego corre” que dos policías me intentaron violar en una comisaría.

–¿Se hace más difícil ahora hacer un espectáculo con los controles de lo políticamente correcto?

–Lo peor que puede tener una frase como la de lo políticamente correcto es volver a la autocensura. Lo peor que le puede pasar a un pueblo o a un artista es que se autocensure. No nos reímos de lo que se dice sino de cómo se dice.