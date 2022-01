Francia está conmocionada por la noticia. Igor y Grichka Bogdanoff, los gemelos más famosos del país, han muerto a los 72 años, con solo seis días de diferencia, a causa del coronavirus. Grichka falleció el 28 de diciembre, tras varios días en coma, e Igor murió el lunes, según informó un abogado de la familia. Este no dio más detalles, aunque fuentes cercanas aseguran que no estaban vacunados contra el COVID-19. Descendientes de la aristocracia austriaca, los Bogdanoff eran doctores en Física y Matemáticas, pero se hicieron famosos por ser los creadores del programa televisivo “Temps X”, el primero en abordar la ciencia alternativa y que se mantuvo en antena de 1979 a 1987. Por sus controvertidas teorías sobre extraterrestres y por sus numerosas operaciones estéticas perdieron el respeto de gran parte de la comunidad científica, pero ellos se defendían alegando que muchos eran incapaces de aceptar un punto de vista “atípico”. Según explicó la ‘BFM TV’, los Bogdanoff no eran antivacunas pero consideraban que estaban en buena forma y que no formaban parte del grupo que debía inmunizarse.