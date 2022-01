Beyoncé, Madonna, Rosalía, Kendrick Lamar o Red Hot Chili Peppers... Tras un 2021 parco en grandes nombres, las estrellas de la música preparan su retorno con un ojo en ómicron y otro en que la vacunación permita convertir al fin la COVID-19 en una anécdota y amortizar sus nuevos discos en giras mundiales. The Weeknd será el primer gran nombre de la temporada. El viernes lanzará ‘Dawn FM’, su quinto álbum de estudio, el primero tras el exitoso ‘After Hour’ (2020). Ese mismo día verá la luz ‘Night Call’ de Years & Years. Inician el torrente creativo Elvis Costello, el 14 de enero, con ‘The Boy Named If’; Eels publicará ‘Extreme Witchcraft’ dos semanas después; el veterano Jethro Tull hará lo propio con ‘The Zealot Gene’, el 28, el mismo día que Urge Overkill, con ‘Oul’; Animal Collective y Bastille, ya el 4 de febrero. El calendario de lanzamientos se calienta aún más a partir de marzo. El día 4, Band Of Horses soltará ‘Things Are Great’, el 11 Bryan Adams hará lo propio con ‘So Happy It Hurts’, el 18 está previsto que llegue ‘CRASH’ de Charli XCX y el 25 Placebo pondrá en la calle ‘Never Let Me Go’. No habrá que perder de vista en las semanas siguientes ‘Chloe And The Next 20th Century’ de Father John Misty, que se publicará el 8 de abril, ni lo próximo de Liam Gallegher, el 27 de mayo. Este 2022 podrían ver la luz también trabajos de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Camila Cabello, Cardi B, Janet Jackson, Lizzo, Lykke Li, Megadeth, Megan Thee Stallion, Morrisey y The Cure.