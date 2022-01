El agente de Betty White ha tenido que salir al paso para desmentir las noticias falsas que han surgido respecto a las causa de la muerte de la icónica actriz de Las chicas de oro, que falleció la víspera de Año Nuevo, a los 99 años. Jeff Witjas, que además de representante de la leyenda televisiva era muy amigo, explicó a la agencia ‘Associated Press’ que White no había sido inoculada con una vacuna de refuerzo contra el COVID el 28 de diciembre.

Sin embargo, tal como recoge la revista “People”, algunos usuarios en las redes habían afirmado falsamente que la actriz llegó a decir: “Come saludable y ponte todas tus vacunas. A mí me acaban de inyectar hoy”.

“Betty murió pacíficamente mientras dormía en su casa. La gente dice que su muerte estuvo relacionada con una vacuna de refuerzo que se puso tres días antes, pero no es cierto. Murió por causas naturales. Su muerte no debería politizarse, esa no es la vida que ella vivió”, explicó Witjas en un comunicado a la prensa.

Salud de hierro

“Aunque Betty estaba a punto de cumplir 100 años [el próximo 17 de enero], pensé que viviría para siempre”, comentó el representante. “La echaré muchísimo de menos, no creo que Betty haya temido nunca morir porque siempre quiso estar con su esposo más amado, Allen Ludden. Creía que volvería a estar con él”.

Nada hacía sospechar que la salud de hierro de la actriz se quebraría antes de alcanzar la centuria. Ella mismo había compartido en su cuenta de Instagram varios ‘post’ anunciando que celebraría su próximo cumpleaños por todo lo alto debido a lo redondo de la cifra.

De hecho, White seguía manteniendo una vida muy activa, sin intención de jubilarse. Según su agente, “Betty vivió una gran vida y vivió la vida que eligió”.