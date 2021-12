Este domingo las condiciones climática que se dieron en Galicia hicieron pasar algún que otro momento de incertidumbre a los viajeros del aeropuerto de Peinador. Concretamente, un avión de Air Europa procedente de Madrid con destino Vigo tuvo que desviar su ruta hacia Portugal cuando se estaba aproximando al aeropuerto. Las turbulencias debido a las rachas de viento obligaron a la aeronave a maniobrar con dirección al país vecino para, finalmente, planear sobre la ciudad olívica con 20 minutos de retraso. Una situación que despertó el terror en los ocupantes entre los que se encontraba la María Castro.

La actriz que ha regresado a casa por Navidad, viajaba en este vuelo y como es habitual en ella, ha compartido con sus seguidores el susto que se llevó y la mala experiencia a la que tuvo que hacer frente durante su vuelta a Vigo.

Según ha contado, viajaba con sus dos hijas de 5 y 1 año y la experiencia ha sido de todo menos agradable. "Ya en casita de “los papás”… y después del SUSTAZO de ayer, nunca celebré tanto el “vuelve a casa vuelve!!!" comenzaba escribiendo en este post antes de dar a conocer su aventura.

"El periplo de viaje ya de entrada, era importante, al menos lo que yo me había montado en la cabeza, teniendo en cuenta: que me “movía” yo sola con las dos…(Jose está trabajando duramente con unos elfos en Madrid…) que tenía, como os digo, dos vuelos de por medio, que la escala era escasa, para correr con dos a las espaldas y sin silla que viajando me pillaban las horas de la siesta de Olivia y su comida,y que está última no para, ni en tierra ni en aire…"

"Aún así, yo echada palante siempre, voy y me embarco con las dos… !!! Somos de q se “adapten” en la medida que se pueda a los planes… que vean mundo, que prueben, que experimenten…Al final, como siempre, ellas o la experiencia me sorprende…. Maia ejerciendo de hermana mayor y de la mejor compañera de viaje…Y todo fue sobre ruedas ( o sobre alas)… - primer viaje corto y perfecto" pero esto no fue así del todo porque cuando el avión estaba a punto de tocar tierra, vuelve a despegar, cuenta.

“A un metro de tocar Vigo y después de muchísimo meneo, los motores del avión vuelven a rugir y con un impulso violento, otra vez despegamos hacia algún lugar… ¿Dónde? No lo sé. ¿Por qué? Tampoco lo sabía, porque no suelen dar muchas explicaciones cuando hay caos. ¿Hasta cuándo? Ni idea tampoco”, ha continuado.

"Maia se marea. Yo sin bolsa. Yo me mareo, pero paso de oír a mi cuerpo, no era momento. Abro el aire, recuesto ligeramente a Maia, le acaricio la cabeza tratando de que se duerma, para que se le pase más rápido y el mareo se esfume, y así solo tenga una en combate para el próximo intento de aterrizaje. A Olivia, le “casco” dibujitos del móvil, que en esos momentos lo que sea con tal de “sobrevivir”… nunca mejor dicho. Y yo, aguanto las lágrimas como puedo! No podía parar de pensar en Jose. Y si nos pasaba algo? Y si todas las complicaciones que pensé a priori en el viaje, se quedaban en nada al lado de lo que podía pasar…?" confiesa la actriz abriéndose en canal sobre su mala experiencia y la tensión que vivía con sus hijas a bordo.

"Pero al final, en un segundo intento de aterrizaje, que no olvidaré nunca… porque madre de Dios! Lo conseguimos!!!!!...Pero al final, en un segundo intento de aterrizaje, que no olvidaré nunca… porque madre de Dios! Lo conseguimos!!!!!" finalizaba diciendo.

Un momento que ha puesto los pelos de punto a sus seguidores. Entre los comentarios se puede leer el de la también actriz Elena Furiase que se ponía en su piel. "¡Qué tremendo! Parecerá nada, pero con hijos todo se hace un mundo, aquí una servidora te entiende perfectamente".