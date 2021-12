Alexis Continente, el peluquero catalán que triunfa en Hollywood

Adam Driver tiene el mejor pelazo del 'star system' con permiso de J.Lo. El 1,89 del exmarine reconvertido en portento de la gran pantalla está coronado por una mata recia de pelo castaño oscuro donde aún no ha hecho su aparición estelar "ni una cana". Lo atestigua su asesor personal, Alexis Continente (Barcelona, 1982), también conocido como el peluquero catalán de Hollywood. No solo conoce los remolinos y las ondas de la melena de Kylo Ren, el villano de la saga de 'Star Wars', sino que por sus peines han pasado Natalie Portman, Chris Hemsworth, Kenneth Branagh, Judi Dench, Penélope Cruz, Christian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver, María Valverde, Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer…

Aunque se dedica a la peluquería desde los 18, ya han pasado casi 10 años desde que se marchó a Londres. Aquí trabajaba para laboratorios que vendían productos a las peluqueras, les decía los colores que se llevarían la próxima temporada. "Quería pasar a empresas internacionales y me vi con la necesidad de mejorar el inglés". Con 29 dejó todo y se colocó en un salón de Shoreditch, el barrio más 'hipster'. "El dueño era un italiano que conocía al peluquero de Chris Hemsworth, que entonces rodaba 'Blancanieves y el cazador', el chico me empezó a traer dobles para que les hiciera el color", recuerda.

Aterrizaje en Pinewood

"Hasta que un día le pedí ir al rodaje para ver qué hacían exactamente ahí", cuenta el estilista, que descubrió "otro mundo". "Todos los actores, el 90%, llevan peluca, postizos y extensiones", afirma. Su golpe de suerte llegó con 'Thor: el mundo oscuro' "La novia en el filme de Chris era Natalie Portman, y ella le pidió a mi jefe que alguien le hiciera el tinte a su madre, que regresaba a Los Ángeles. 'No la jodas', me dijo él. Pero se ve que lo hice bien y a los cuatro días Natalie me pidió que se lo hiciera a ella también. Además, me ocupaba de las mechas de Thor, y del pelo de su mujer, Elsa Pataky... En ocho meses pasé de trabajar en un salón a fichar por los estudios Pinewood, los más grandes de Londres, y estar rodeado de actores", asegura.

"Todos los actores, el 90%, llevan peluca, postizos y extensiones"

Y de directores. Con el que más veces ha trabajado, cuatro, ha sido con Ridley Scott. Primero en 'Exodus' (2014), después en 'Todo el dinero del mundo' (2017), y por último, en 'El último duelo' y 'La casa Gucci', ambas estrenadas este año. Fue en la producción ambientada en Francia en el siglo XIV en la que se encargó de los postizos de Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer y de la larga caballera de Adam Driver, que quedó tan encantado con él que desde entonces, desde principios del 2020 es su 'hair styler' personal.

El proceso de caracterización

El proceso de creación de un personaje siempre es el mismo. "Te pasan el guion con la descripción del personaje y te haces una idea. Luego te reúnes con el director y te cuenta su visión, y te da referencias de otras películas en las que te puedes inspirar. Entonces, preparo bocetos con la ayuda de un 'concept artist', que dibuja lo que yo le pido y con las medidas exactas de la cabeza del actor. Eso se lo presentamos al director y al actor para que lo aprueben. Normalmente coinciden, pero si no es así, gana el que tiene el nombre más grande. Y si tienes a Ridley de director, se hace lo que dice Ridley", explica.

"El peinado que vemos de Adam en 'La casa Gucci' no es su pelo"

"Trabajamos con pelucas que tienen una tela muy finita que se pega a la piel. Están cosidas a mano, pelo a pelo, pelo natural, el mejor del mercado. El peinado que vemos de Adam en 'La casa Gucci' no es su pelo. Lleva cuatro 'looks' diferentes que reflejan la evolución del personaje hasta su trágico final. Para cada 'look' se hacen dos pelucas, la que se usa y una gemela por si a la primera le pasa algo. Y debajo está su pelo de verdad, y es parte de nuestro trabajo que no se vea un cabezón", señala. Es un trabajo complejo que lleva mucho tiempo.

"Su sombra"

"Somos su sombra. Por la mañana se prepara al actor, mínimo dos horas entre maquillaje y peluquería, pero luego hay un seguimiento de 10 o 12 horas al día en las que vamos detrás de ellos solo retocando y manteniendo la continuidad. Si haces unas ondas a las ocho de la mañana, a las doce del mediodía se han bajado y ya no son las mismas", comenta Alexis.

Son muchas horas juntos. El rodaje de 'La casa Gucci' fue en Roma, Milán y los Alpes italianos. "Fue muy divertido", explica. "Me alojaba en el mismo hotel que Adam y cuando salíamos a la calle nos esperaban los paparazzi, nos seguían a todas partes", recuerda. Por eso, ya considera al actor como un "cliente-amigo": "Ya no solo hago sus caracterizaciones, sino que le corto su cabello, me habla de su vida personal, me pregunta 'y si me hiciera esto o lo otro?'... Al final no dejan de ser personas, y Adam es una persona cercana y generosa con la cual estoy muy contento de estar trabajando y espero hacerlo por mucho tiempo", desea.

Tras 'La casa Gucci' estuvieron seis meses en Cleveland rodando 'White Noise', de Noah Baumbach, el mismo que dirigió a Driver en 'Historia de un matrimonio', y que se estrenará en 2022. Hasta marzo-abril no volverá a viajar con el actor para acicalarlo en su nueva película, de la Continente no puede soltar más prendas "por contrato". Estos meses el peluquero los pasará en Barcelona, donde desde el 2017 abrió su propio salón, Conti Hair, en la calle París. Allí le explica sus películas a los que van a peinarse, y alguna vez, incluso, le ha hecho el pelo de Pierce Brosnan en 'Mamma Mía!' -otro de los filmes donde ha trabajado- a algún cliente de mediana aficionado al cine.