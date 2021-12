La hija de Verónica Forqué, María Forqué, ha pedido que se acabe con "la vergüenza asociada a la salud mental" y ha opinado que "hay que normalizarla como normalizamos tener un constipado", porque "si se esconden los problemas mentales no se pueden solucionar".

"¡Cómo no vamos a tener problemas mentales en esta sociedad de consumismo, llena de gente arisca y egoísta! Sería antinatural", ha escrito María Forqué en una carta publicada en el anuario de la revista Shangay titulada: 'Un ser de luz llamado Verónica Forqué', en homenaje a su madre recientemente fallecida.

"Mi madre vino a dar luz. No se ha ido, solo está en otra habitación. No tiene cuerpo, pero su energía está más presente que nunca, porque ahora es omnipresente. Cuando necesito un abrazo se lo pido, tú puedes hacerlo también", asegura María.

Según explica la joven, cuyo nombre artístico es Virgen María, su madre "ya no se veía capaz" de dar luz como ser humano en la Tierra y "decidió irse a un plano más elevado y no material". "Ella me enseñó que la muerte no existe, que la reencarnación sí; que el cuerpo humano es solo eso, un cuerpo, que transporta lo que realmente somos y viaja infinitamente por el universo", añade.

Por eso, pide "respetar su decisión: a ella lo que le gustaba era ayudar, y aquí su misión había acabado" y "el círculo se había cerrado" señala la joven, que declara: "Te quiero infinito, mamá".