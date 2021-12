Cristina Pedroche se ha convertido, sin ninguna duda, en la protagonista indiscutible de la Nochevieja. La expectación que genera entorno a sus looks es máxima y siempre consigue dejar a los espectadores sin palabras. Un año más, la colaboradora de 'Zapeando' ha conseguido crear ese revuelo en torno al look con el que despedirá el año. Un atuendo en el que lleva trabajando ya varios meses y que promete no decepcionar.