El fallecimiento de Verónica Forqué el pasado 13 de diciembre, puso en el ojo del huracán a 'MasterChef Celebrity'. Cuando se conoció la noticia, fueron muchos los que acusaron al programa de haber convertido a la actriz en una marioneta televisiva y han pedido explicaciones sobre por qué le permitieron seguir participando en el concurso cuando era evidente que no se encontraba bien. Sobre todo, cuando fue la propia actriz la que decidió poner fin a su participación alegando que estaba cansada.

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Siento no estar a la altura, pero es que mi cuerpo no puede. Volveré cuando me ponga buena", explicaba ante sus compañeros.

Aunque a los pocos programas, Verónica volvía para dar por finalizada su participación. "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba del cocinado de equipos me agobié. Yo no soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir no puedo más. Me quito el delantal pero por un rato, en la final volveré a aplaudir en la grada. No puedo más", aseguraba.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) 22 de noviembre de 2021

Ahora, su amiga Beatriz de la Gángara ha querido contar la realidad de este abandono. La directora de cine ha recordado a Forqué en un reportaje para 'El País' y ahí aseguraba que "tras su salida de las grabaciones nos fuimos a comer y me contó que se había ido porque se había infectado de covid."

"Esto es algo que no se ha querido explicar". "Su salida no fue ni por depresión ni por tristeza, eso me comentó" confesaba. Beatriz de la Gángara cuenta que su amiga entró al programa de RTVE de manera voluntaria "porque quería estar ocupada en algo" y añade que: "Verónica aseguró que se lo había pasado muy bien en el programa, pero que, a veces, se ponía muy nerviosa y que no se reconocía en algunas de las reacciones que había tenido".