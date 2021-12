La influencer Belén Perea se ha convertido en uno de los personajes del momento después de que hace unas semanas se le pillara en actitud cómplice y cariñosa disfrutando de la noche con Froilán, con el que muchos apuntan que podría tener algo más que una simple amistad. Una relación que la propia joven, de la pandilla del hijo de la Infanta Elena , no tardaba en negar, asegurando que eran solo buenos amigos.

Cada vez más popular, Belén se ha convertido en objetivo de los paparazzi y este fin de semana era pillada, para su disgusto, orinando en plena calle entre dos coches a altas horas de la madrugada. Hundida por la emisión de estas controvertidas imágenes en diferentes programas de televisión como 'Viva la vida' o 'Ya son las 8', la amiga de Froilán ha reaparecido y, hundida, ha estallado contra la prensa y ha vuelto a dejar claro una vez más que no mantiene ninguna relación amorosa con el sobrino de Felipe VI.

"¡Es vergonzoso lo que habéis hecho! Ya está, en serio, ya dije que éramos amigos, ya está, por favor. Me estas incomodando, ya te lo dije le otro día, me incomoda. Somos amigos y ya, por favor. Me estáis agobiando un montón, por favor, ya os he dicho lo que os tenía que decir" ha exclamado visiblemente molesta por estar en el punto de mira mediático.