Hace poco más de un mes Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaban que ampliaban la familia. La pareja hacía publica la noticia de que estaban esperando gemelos. "Nos complace anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor. Estamos deseando conocer vuestras caras", escribían ambos junto a la fotografía que compartieron para anunciarlo.

Ambos tienen una gran presencia en redes sociales y a menudo emplean este canal para comunicarse con sus seguidores. Se han cumplido tres meses de embarazo y el futbolista y la modelo han querido conocer el sexo de los bebés. Para ello, han organizado una ceremonia para anunciar el sexo de sus hijos ha sido todo un éxito.

Mediante un vídeo de Instagram, la pareja ha compartido un momento de lo más tierno con sus otros cuatro pequeños. Cristiano Jr., Alana Martina, Eva María y Mateo han sido los encargados de estallar los globos en los que contenían el genero de sus hermanos.

Tras pinchar los globos, los pequeños han descubierto que los mellizos serán un niño y una niña. La emoción de los hijos de la pareja ha sido mayúscula, al igual que la de sus padres que escribían "Where life begins and love never ends", (donde la vida comienza y el amor nunca termina), unas palabras en las que queda patente la emoción que sienten ante esta llegada.