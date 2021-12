El fallecimiento de Verónica Forqué el pasado lunes 13 de diciembre ha puesto sobre la mesa un tema muy importante pero que se ha convertido en tabú. La actriz decidía poner fin a su vida en su casa de Madrid tras haber confesado en varias ocasiones que no se encontraba pasando por un buen momento personal. A raíz de este suceso números rostros conocidos han querido pronunciarse con respecto al tema de la salud mental y sobre todo, con el papel que las redes sociales están jugando a día de hoy en esta cuestión.

Figuras como Laura Escanes o Ana Milán han querido dar su opinión acerca de este tema. De hecho, la actriz publicó en Twitter un mensaje que fue muy aplaudido y que tuvo una gran repercusión en redes. "En España hay más de 10 suicidios diarios", escribe la intérprete, que pide que esta muerte sirva para abrirnos los ojos en todos los sentidos: "Hay que hablar de salud mental, hay que invertir, poder hablar de qué te sucede cuando duele el alma. Y también hay que empezar a ser más amables, más bondadosos, darle un giro a esta sociedad que claramente no funciona" escribía.

Pero ellas no han sido las únicas. Un montón de personajes conocidos han hablado del tema y muchos de ellos desde su propia experiencia personal. La última en sumarse a las confesiones ha sido la actriz Sara Sálamo. Siempre reivindicativa con causas como su lucha contra el maltrato animal o la violencia de género, su sinceridad en redes sociales le ha valido convertirse en el objetivo principal de los ataques de demasiados haters que a diario la machacan en sus publicaciones. Comentarios como "para esto ha quedado Isco", "mientras haces deporte no te importa donde están tus hijos" pueden leerse en algunos de sus post de Instagram.

Por eso, tras la muerte de Verónica Forqué, Sara ha alzado la voz para que no vuelva a suceder una desgracia similar: "Es importante destacar el tema de salud mental y, sobre todo, de las redes sociales, que no quede impune que puedas acosar, vejar a cualquier persona sin ningún tipo de repercusión". "Un poquito cuidarnos entre nosotros que no es tan difícil y que creo que nos mejoraría mucho como sociedad" ha añadido.

Y es que la actriz ha vivido en sus carnes demasiados ataques por parte de sus haters en redes sociales. Ella es de las que opta por responder e incluso bloquear porque admite, "hay días que afecta, que se pasa mal. Entiendo que detrás de una red social es muy fácil escupir algo e incluso hay gente que lo hace sin maldad, pero con divertimento y no es divertido. Tenemos que cuidarnos", insiste.