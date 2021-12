En los últimos días Rosa López ha acaparado titulares. La ex ganadora de 'Operación Triunfo' se ha convertido en noticia por dos cuestiones. La primera de ellas, tras el sincero testimonio que ha dado acerca de cómo el sobrepeso afectaba a su vida y como, a raíz de su paso por el programa y de una dieta muy sana y la práctica de deporte consiguió perder 40 kilos. Y el segundo, por las informaciones que apuntaron a su posible boda secreta con su pareja, Iñaki García, después de compartir una imagen en sus redes sociales con lo que parecía un vestido de novia.

Los rumores de una posible boda se dispararon y la cantante quiso aclarar cual es su situación. "Yo no estoy casada ni me voy a casar" ha confesado, explicando que simplemente posó con un diseño de novia de un diseñador amigo suyo. Pero, por el momento, Rosa no tiene planes de boda a la vista: "No hay intenciones porque estoy tan feliz que ni me acuerdo de casarme. Lo veo tan maravilloso y estoy tan feliz que ni casarme supera eso", reconoce, gritando a los cuatro vientos su amor por Iñaki, un discreto policía que ha conquistado su corazón.

En el momento más dulce de su vida, Rosa asegura que "estoy tan feliz que me da miedo que se rompa si me emociono demasiado". "Estoy súper contenta y entonces estoy buscando el equilibrio de no colarme en emoción ni tampoco decir que no lo merezco, entonces me cuesta, pero estoy viviendo momentos tan importantes como los de hace veinte años" admite, rememorando cuando saltó a la fama en 'Operación Triunfo'.

Y es que además de en el amor la artista está triunfando en su carrera musical este año se estrena al frente de las Campanadas en Trece. "Estoy atacada", reconoce . A esta alegría ha sumado también el estreno de su nuevo single 'Si no te vuelvo a ver' que ha tenido una gran acogida entre sus seguidores. "Ellos tienen la última palabra para todo y al final somos personas. El público yo creo que son los que mandan porque yo lo veo cada día en los escenarios, en cada cosa que hago y me hace mucha ilusión corresponderles."

También ha aprovechado para hablar sobre su última confesión en la que habla sobre como ha logrado perder 40 kilos y, en relación con esto y a causa de los últimos acontecimientos, ha tenido palabras para hacer referencia a la salud mental. "La salud mental es súper importante y hay que buscar un equilibrio". "Mi salud mental es acordarme de los míos y recordar lo que cuestan las cosas. Cuando estoy demasiado saturada tiro de un profesional, y cuando veo que la necesito porque muchas veces no me he sentido mal, pero siento que la necesito. No hay que tener miedo a tener un profesional al lado que os pueda ayudar y por supuesto tener conexión con esta persona", confiesa, hablando abiertamente de que en más de una ocasión ha acudido a terapia.