A la cuarta va la vencida. A sus 41 años, la empresaria, influencer y millonaria Kim Kardashian no cabe en sí de alegría. Orgullosa de sus logros como estudiante, acaba de publicar en las redes que por fin está un poco más cerca de lograr su sueño de ser abogada, la profesión por la que se hizo famoso su padre, Robert Kardashian –fallecido en 2003–, sobre todo cuando representó a su amigo, el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson, por el asesinato en 1994 de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman. La celebridad ha conseguido pasar el famoso Baby bar, un examen para estudiantes de Derecho en California, según ha publicado en Twitter. En los últimos dos años se ha presentado a la prueba en tres ocasiones (una de ellas, incluso, se grabó para su programa Keeping Up With The Kardashians, mostrando sus largas jornadas de estudio, a veces de hasta 12 horas).

“Pasé el examen”, ha escrito, refiriéndose a la prueba de primer año de Derecho exigida en California a los candidatos que no tienen un diploma universitario. Y es que la ex de Kanye West estudió en la universidad Pierce College de Los Ángeles pero no se sacó ningún título. “No ha sido fácil ni nadie me lo ha regalado”, ha asegurado la celeb, quien ha tenido palabras de agradecimiento para la abogada y comentarista de CNN Van Jones, que fue quien la convenció para que estudiara Derecho; y a sus mentoras y profesores. También ha tenido un recuerdo para su progenitor. Según Kardashian, su padre ha sido “el mejor compañero de estudio”, aunque también ha recordado que solía burlarse de las personas que no aprobaban a la primera. “Para quien no conoce mi camino en la escuela de Derecho, sepa que esto no fue fácil ni me vino dado”, ha recalcado. “Me presenté a este examen tres veces en dos años, y cada vez me esforcé más y estudié más duro, y volví a probar, hasta que lo logré”, ha añadido. La estrella de los realities, que está en pleno divorcio del rapero West, ha confesado que una de las veces que se presentó y lo suspendió tenía COVID. Por último, también ha lanzado un mensaje de positividad a sus seguidores: “La conclusión es que nunca te rindas ni siquiera cuando te aferres a un hilo, ¡¡¡¡puedes hacerlo !!!!! ¡Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado!”, ha remachado. A pesar de que todavía no tiene el título, como parte de su formación, Kim Kardashian ya ha conseguido varias victorias legales. La estrella, que actualmente está saliendo con el cómico de Saturday Night Live Pete Davidson, ha pedido más de una vez una reforma del sistema judicial estadounidense. Tras ayudar a Alice Johnson, una mujer encarcelada en 1996 por un delito de drogas sin violencia, por el cual la condenaron a una sentencia de por vida, hizo lo propio con otro reo de Miami, que llevaba encarcelado 22 años por un crimen de drogas de poca monta. En 2020, Kardashian estrenó el documental Kim Kardashian West: The Justice Project , en el que expone casos de convictos que, a su juicio, fueron encarcelados injustamente. De acuerdo con Kardashian, el objetivo de la producción es exhibir los problemas del sistema judicial en EE UU.