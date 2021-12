Tras dos años de lucha contra un cáncer, el 13 de mayo del 2020 Álex Lequio, el hijo Ana Obregón y de Alessandro Lequio, fallecía a los 27 años en Barcelona. Tras 19 meses, su madre sigue intentando sobrellevar algo tan doloroso. Con algún trabajo televisivo esporádico (dio las campanadas de fin de año en TVE con Anne Igartiburu, y las volverá a dar este año), la presentadora sigue muy afectada por la pérdida de su único hijo, al que suele recordar periódicamente en su perfil de Instagram. Sin embargo, su última publicación ha puesto en alerta a sus seguidores. Junto a un par de fotos con Aless explica su dolor y su pesimismo por su pérdida: “Mi vida: hasta que volvamos a encontrarnos, que espero que sea muy pronto, voy a seguir fingiendo que estoy viva”.

El mensaje, al que han reaccionado miles de fans e incluso Lecquio, que le ha dedicado un par de corazones, coincide justo con el día en que se cumplen 19 meses del fallecimiento del joven. “Duele infinitamente no escuchar tu voz diciendo lo más bonito que me han llamado en mi vida, es solamente una palabra: MAMÁ. Y duele demasiado no poder volver a pronunciar lo más bonito que ha salido de mi boca , es también una sola palabra: HIJO. Porque así como el único amor que no termina nunca es el que siente una madre por su hijo, el único dolor que jamás desaparece es el de una madre cuando tiene que decir adiós a su hijo para siempre”, ha escrito.

La actriz ya se ha mostrado en otras ocasiones muy pesimista como el pasado 5 de diciembre, con un vídeo de recuerdo a su hijo con otro mensaje también muy triste.