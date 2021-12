Kristina Kika Dukic, una joven youtuber y streamer serbia de Twitch fue hallada muerta la semana pasada en su apartamento de Belgrado. El cuerpo de la joven, de tan solo 21 años, fue encontrado por agentes de la policía sobre las 23.40 horas el miércoles 8 de diciembre, sin signos de violencia aparentes. Su madre explica que durante los últimos años su hija estuvo lidiando con el acoso de numerosos trolls en sus perfiles sociales, según indicó la prensa local. De hecho, en uno de los últimos vídeos que subió a sus redes, donde llegó a acumular más de un millón de seguidores, la joven confesó lo mal que lo estaba pasando en estos momentos. En él se refería al acoso al que estaba sujeta y también hablaba de la importancia de ser feliz. También confesaba que sentía que no había hecho nada lo suficientemente bueno por los demás.

Entre las personas conocidas que criticaron a la influencer estaba Bogdan Ilic, otro streamer conocido en las redes con el sobrenombre de Baka Prase, que la etiquetó como “falsa”, según indicó el medio Republika. Muchos de los mensajes de odio que recibía la joven se referían a su apariencia, afeándole el hecho de haberse sometido a una operación de cirugía plástica. Algunos de los comentarios incluían también palabras mucho más fuertes y dañinas del tipo “mátate”.

Tras la trágica noticia, Bogdan ha explicado que se había hecho amigo de Kika Dukik poco antes de su muerte. Según el medio de comunicación local Direktno, el joven aseguró: “Fui de los primeros en enterarme de este trágico suceso porque sus amigos me llamaron y me dijeron que me apoyarían públicamente con la verdad, pero me negué porque no quiero ir de víctima”.