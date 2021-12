La Navidad ya está aquí y al igual que cualquier ciudadano de a pie, las marcas andan como locas buscando y enviando paquetes a los influencers que colaboran con ellas. En esta época su papel se vuelve todavía más importante para aumentar las ventas y es necesario que los productos les lleguen antes de las fechas grandes. Pero todos nos equivocamos y en estas fechas de ajetreo es normal que se nos escapen algunas cosillas y eso es lo que ha vivido esta joven.

La chica se llama Alba Carrillo, igual que la modelo y colaboradora de televisión y por eso precisamente ha recibido un paquete no esperaba. La marca se confundió a la hora de enviar el regalo y acabó en casa de la joven que en el pasado también había colaborado con la marca. Su asombro fue mayúsculo y quiso compartir con sus seguidores de TikTok el contenido de la caja.

@albacarrillo22_ Se han equivocado y me han enviado un paquete de @Alba Carrillo por equivocación 😂😂😂 ♬ sonido original - Alba Carrillo

Lo primero que descubrió fue un juego y un cuadro con gominolas que iban dirigidos a Lucas, el hijo de Alba Carrillo. El paquete contenía también una botella de de ginebra personalizada: "Una ginebra de edición única, con una A y todo", señalaba la chica en el vídeo. "Feliz Navidad, Alba", podía leerse impreso.

Alba ha sido muy criticada, ya que hay muchas personas consideraron que no debería haber abierto el paquete a lo que ella ha argumentado: "A mí me llega un paquete con mi dirección, no ponía a quien iba dirigido, simplemente ponía la dirección de mi casa. Entonces yo veo ese paquete y lo abro", explica la joven.

Además, ha contando que se puso en contacto con la marca y le explicaron que había sido un error, ya que las tenían a las dos en la base de datos. Le han asegurado que puede quedarse con el paquete de la modelo sin problema, que pronto recibirá el paquete correcto y que enviarán a Alba Carrillo su regalo de nuevo.